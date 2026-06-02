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美國油價4美元創新高 選民怒火直衝白宮▲（圖／美聯社／達志影像）

荷姆茲海峽一封，全球全部跟著痛

台灣人也躲不掉這波衝擊

選情告急，共和黨人反了

白宮祭出談判牌，Fed也在等訊號

伊朗戰火不只在中東蔓延，正悄悄燒進每個美國人的荷包——全美汽油均價突破每加侖4美元，創下近年新高，從加油站到超市，物價全面失控。路透社與益普索最新民調顯示，高達直接將油價飆漲歸咎於川普的政策，更有明確表態不認同他的能源處理方式，選民怒火直衝期中選舉。川普支持率已跌破37%的政治警戒線——這是他兩屆任期的新低，不滿意度則飆升至63%。三分之二的美國民眾直言，這個國家「走錯了方向」。問題的核心在於荷姆茲海峽。這條全球約必經的咽喉要道，因美伊衝突陷入緊張，直接推升國際油價、能源成本與供應鏈壓力。五角大廈已向國會坦承，開戰頭六天就燒掉了，且每天仍持續消耗近10億。這筆帳，美國老百姓買單買得心寒。別以為這是美國人的事。台灣高度依賴進口能源，國際油價每一波動，從加油站油價到電費、物流、食品製造成本，幾乎無一不受波及。近期台灣通膨壓力已悄然上升，若美伊緊張局勢持續，荷姆茲海峽運輸受阻，下半年輸入性通膨恐怕還有得苦。更別說，台灣出口導向產業高度依賴全球供應鏈穩定——一旦中東局勢使航運保險費用與運費持續攀高，科技製造、石化、塑膠等產業鏈都將面臨成本壓力。國內壓力讓共和黨開始動搖。不少參議院共和黨人已公開出聲，要求川普必須提出伊朗戰事的，否則即將到來的恐怕凶多吉少。民調顯示，超過半數選民表態拒投立場挺戰的共和黨候選人，民主黨士氣因此大振。為滅火，白宮已悄悄與伊朗展開「有序且具建設性」的談判，核心目標是恢復荷姆茲海峽通航，讓能源焦慮降溫。美國官員更透露，一旦美伊達成協議、能源價格回落，聯準會（Fed）將有更大空間啟動降息，為飽受高利率之苦的美國經濟注入一劑強心針。市場屏息以待。對台灣而言，Fed降息預期一旦明確，新台幣匯率與台股資金流向都將隨之牽動——這場發生在波斯灣的戰事，其實離我們並不遙遠。