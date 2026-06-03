我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可：今茉香凍奶綠買一送一！珍珠奶茶40元喝到6月底

茉香凍奶綠買一送一！

珍奶40元喝到6月底！

2杯99元現場免券開喝！

日出茶太：買一送一隱藏優惠！「芙緹沐」新品開喝

買一送一！

▲日出茶太「芙緹沐」新品開喝。（圖／日出茶太提供）

▲Chatime日出茶太伊通店。（圖／記者蕭涵云攝）

天氣飆破38度氣溫，周三小確幸開喝「買一送一」最新手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今（3）日大杯「茉香凍奶綠買一送一」，珍珠奶茶、粉角奶茶平均40元喝到6月底；Chatime日出茶太表示，夏天開喝「芙緹沐」果乳茶，新品買一送一隱藏優惠一次整理。天氣好悶熱，想要喝杯透心涼的消暑飲料，又希望可以咬咬嚼嚼幫紓壓療癒一下，CoCo都可6月手搖優惠一次全都滿足。◾️相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯60元、平均一杯只要30元，超划算佛心價格，有喝有享受。CoCo推薦「茉香凍奶綠」是採窨制工法將茉莉花的純粹清新薰入綠茶茶葉中，再加入手作茉香茶凍，雙重花香清新又順口。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️每人可領6張券（12杯），每一杯都是咀嚼控的愛，怎麼能錯過。◾️CoCo都可6月最新「2杯99元」常態優惠菜單搶先看，全台門市開喝「西西里手搗檸檬美式、葡萄柚果粒茶、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠 、西谷米奶茶」任選2大杯百元有找。提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。Chatime日出茶太宣布品牌全面升級，首間「新茶太」概念店進駐台北伊通商圈，全新開喝「芙緹沐」果乳茶，主打甜品概念開發全台獨創「馬斯卡彭鮮酪球」新配料，開喝加入台灣文旦、與韓國柚子醬的「雙柚抹茶芙緹沐」，入口果香酸甜、再喝到微苦回甘茶感，尾韻散發微鹹奶香；另外還有紅心芭樂、富士蘋果、芒果等水果風味。◾️提醒大家，芙緹沐系列皆為中杯16oz且無法加料；活動辦法與供應品項依門市現場公告為準。