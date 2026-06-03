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隨著NBA總冠軍賽腳步逼近，聖安東尼奧馬刺隊雖在博彩市場中以-220的賠率被看好，擁有約68.75%的獲勝勝率；然而，多項不利的歷史統計數據卻指向紐約尼克隊在本系列賽極具優勢，他們剛剛在分區決賽橫掃對手，狂掃11連勝，就過往歷史來看有66%的可能性最終贏得最終總冠軍。根據ESPN研究數據顯示，在NBA總冠軍賽歷史中，隊伍若剛經歷激烈的七場系列賽，隨後對陣在上一輪以「橫掃（Sweep）」晉級的對手，勝率相當低迷。馬刺隊在西區決賽與奧克拉荷馬雷霆隊激戰七場才驚險勝出，反觀尼克隊在對陣費城76人隊與克里夫蘭騎士隊時皆以橫掃之姿挺進，對比之下處於體能恢復的劣勢。歷史數據佐證了此一趨勢：在過去九次「剛結束橫掃」對決「剛結束七場苦戰」的冠軍賽組合中，剛橫掃對手的球隊在系列賽中取得了5勝3敗的優勢。最著名的例子莫過於2023年丹佛金塊隊橫掃洛杉磯湖人隊後，以逸待勞擊敗剛結束7場惡戰的邁阿密熱火隊，僅用5場比賽便奪冠。對尼克隊而言，歷史數據同樣有利。尼克目前正處於季後賽11連勝的狂潮中，在NBA歷史上，僅有4支球隊能以11連勝以上的戰績闖進總冠軍賽。其中：2016-17年金州勇士隊最終奪冠。2001-02年洛杉磯湖人隊最終奪冠。1988-89年洛杉磯湖人隊則在冠軍賽遭底特律活塞隊橫掃。基於此趨勢，尼克隊有66%的機率能奪下隊史久違的總冠軍。雖然馬刺隊在博彩公司眼中仍是熱門，但球評高利佛（Ben Golliver）認為壓力全在馬刺身上。尼克隊在11連勝期間，場均淨勝對手23.8分，投籃命中率53%、三分球命中率41%，這段區間的總淨勝分高達+262，是NBA史上在季後賽或例行賽11場區間內最恐怖的表現。高利佛指出，儘管馬刺隊例行賽防守效率高居聯盟第三，但面對尼克隊時，卻是整季失分最多的對手，防守體系完全遭到破解。總冠軍賽的首戰將於週三在聖安東尼奧舉行，馬刺隊目前開出4.5分的讓分優勢，能否在這場強權對決中守住主場，將成為系列賽的關鍵。