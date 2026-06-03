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▲利菁騎完氂牛又吃了涮氂牛大餐，結果高燒39度送醫，讓她無奈嘆是遭到天譴了。（圖／翻攝自利菁臉書）

「麻辣天后」利菁日前前往中國新疆旅遊，頻頻在社群網站上與粉絲分享當地壯麗風光。不料，昨（2）日晚間她卻突然在臉書粉專曬出虛弱躺在病床上的照片，自曝在凌晨因高燒高達39度被緊急送往急診。突如其來的病況讓她忍不住自嘲遭遇「天譴」，因為她白天才體驗騎氂牛，晚上就吃著涮氂牛肉，讓她無奈喊：「我相信報應，只是沒想到來得這麼快。」利菁近期開啟度假模式，日前才開心在臉書分享造訪高海拔帕米爾高原的美照，更興奮地透露自己體驗了騎乘白色氂牛，並曬出一系列與氂牛的同框合影，沒想到晚上旅行社竟然安排吃涮氂牛風味餐，她說雖然心中彆扭，但去都去了，還是大快朵頤一番。未料，吃完氂牛後的半夜，利菁身體隨即出現強烈不適，高燒到39度送急診，她感嘆：「天譴，莫非是小白氂牛的反撲？」照片中可以看到，她身穿厚實外套、戴著口罩，眼神顯得有些憔悴，無力地躺在醫院病床上吊點滴。利菁說，可能的原因是高原的沸點比較低，涮肉要久一點，但服務生說只要10秒最好吃，讓她無奈：「結果….GG了，急診室一堆急性腸胃炎患者，又剛好，當天是維吾爾族的過年，只有一位護士，她都快被煩死。」最後說原來全世界都護士都一樣辛苦。不少網友看了都留言，「出門在外最怕這樣！食物方面還是全熟食較衛生可靠」、「早日康復」、「害我不敢吃了」、「這不是報應啦，吃錯東西細菌感染」、「出門在外，一切還是要以自己的身體為主」。