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5月台南最熱 台北熱出新高度

今年5月最熱縣市落在「台南」平均氣溫27.4度

台北站38.3度和基隆站37.6度，都創下該測站歷史5月排名新高

▲2026年5月27日，台北飆出38.3度氣溫，創下歷史5月最高溫。（圖／中央氣象署）

今年5月是特殊個案 暖空氣南北接力釀紀錄熱浪

▲氣象署預估，未來6至8月，甚至到9月都會持續有高溫出現，氣溫預期「正常偏暖」。（圖／中央氣象署）

梅雨型態改變 高溫將成未來常態

才5月就熱到爆，白天出門沒幾分鐘就汗流浹背，「7、8月暑假怎麼撐？」是民眾近期對天氣最大的擔憂。中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，，是比較特殊的一年，尤其台北盆地地形更是讓高溫打破紀錄，，體感相當明顯。首先看到氣象署觀測數據，，全台平均溫度為26.5度，比起氣候值25.9度高了0.6度；特別是5月27日，，板橋站37.8度也是歷史5月排名第2高。雖然5月屬於定義上的梅雨季，不過在高溫主導的環境下，的數據，其中嘉義站、恆春站降雨日都是史上最少、台南站、台東站史上第2少，「梅雨不如預期、全台都相當悶熱。」黃椿喜說明，今年5月的高溫是很特別的個案，尤其5月底熱到不行，當時環境主要是有颱風在東南方形成，台灣附近高壓盤據，且西南風不夠強，此外，，所以大約在5月23日左右，中南部地區就開始出現高溫，隨後到5月底逐漸影響北台灣；而這些暖空氣在通過林口台地後，黃椿喜提及，在地球暖化的背景因素下，台灣「梅雨」的型態也因為高溫出現變化，，目前看來就是下周（6月8日至6月14日）這波鋒面，會是比較典型的梅雨。黃椿喜提醒，5月全台的高溫「雖然有點特殊、但並不讓人意外」，；至於會不會再出現更極端的高溫，屆時仍要觀察是否像5月一樣，有各種環境因素配合，「對於高溫，民眾確實要有心理準備。」