動漫迷準備朝聖！遠雄海洋公園宣布攜手全球超人氣動漫《進擊的巨人》，自7月1日起推出暑期主題企劃「進擊的夏天」。當調查兵團跨越高牆來到太平洋海岸，園區將結合作品中經典角色、巨人世界觀與花蓮海景，打造期間限定主題樂園體驗，聯名餐飲、限定商品及主題拍照區也將陸續登場，邀請粉絲一起展開今夏最熱血的冒險旅程。
地鳴即將襲來！《進擊的巨人》前進花蓮
《進擊的巨人》自推出以來，以震撼人心的劇情、龐大的世界觀以及艾連、米卡莎、里維兵長等人氣角色風靡全球，成為近十年最具代表性的動漫作品之一。作品中對自由的追尋、巨人之謎與接連不斷的劇情反轉，也讓無數粉絲一路追隨至今。
今年暑假，遠雄海洋公園首度與《進擊的巨人》展開合作，將作品中的經典元素與角色特色融入園區體驗之中。當象徵未知與自由的海洋，遇上《進擊的巨人》追尋牆外世界的冒險精神，也讓花蓮太平洋海岸成為最貼近作品氛圍的舞台。
活動期間將透過主題視覺設計營造氛圍，重現作品中的世界觀與經典場景，讓粉絲彷彿置身調查兵團的冒險旅程，感受巨人世界與太平洋海景交織出的獨特魅力。
限定餐飲與聯名商品 經典名場面再現
聯名企劃將以限定餐飲與特色商品作為主要亮點，結合作品中的經典元素、人氣角色及代表性場景進行設計，打造專屬於海洋公園的聯名內容。從角色意象延伸的主題餐點，到融入調查兵團與巨人元素的限定周邊商品，都將成為粉絲朝聖焦點。
遠雄海洋公園表示，希望透過創意設計與主題包裝，讓粉絲不只是收藏喜愛角色，更能重新回味《進擊的巨人》的經典時刻。園區也將同步規劃主題拍照區及限定視覺裝置，讓遊客在享受聯名餐飲、選購周邊商品之餘，也能留下屬於今夏的珍貴回憶。
「進擊的夏天」完整活動內容將於6月17日記者會正式公開，屆時將揭曉聯名餐飲、限定商品、主題視覺及更多活動亮點。
隨著巨人的身影降臨太平洋海岸，今年夏天，《進擊的巨人》將以全新形式走入現實世界。7月1日起，「進擊的夏天」正式啟動，邀請動漫迷前往花蓮，感受這場結合動漫與海洋風景的限定盛會。
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《進擊的巨人》自推出以來，以震撼人心的劇情、龐大的世界觀以及艾連、米卡莎、里維兵長等人氣角色風靡全球，成為近十年最具代表性的動漫作品之一。作品中對自由的追尋、巨人之謎與接連不斷的劇情反轉，也讓無數粉絲一路追隨至今。
今年暑假，遠雄海洋公園首度與《進擊的巨人》展開合作，將作品中的經典元素與角色特色融入園區體驗之中。當象徵未知與自由的海洋，遇上《進擊的巨人》追尋牆外世界的冒險精神，也讓花蓮太平洋海岸成為最貼近作品氛圍的舞台。
活動期間將透過主題視覺設計營造氛圍，重現作品中的世界觀與經典場景，讓粉絲彷彿置身調查兵團的冒險旅程，感受巨人世界與太平洋海景交織出的獨特魅力。
聯名企劃將以限定餐飲與特色商品作為主要亮點，結合作品中的經典元素、人氣角色及代表性場景進行設計，打造專屬於海洋公園的聯名內容。從角色意象延伸的主題餐點，到融入調查兵團與巨人元素的限定周邊商品，都將成為粉絲朝聖焦點。
遠雄海洋公園表示，希望透過創意設計與主題包裝，讓粉絲不只是收藏喜愛角色，更能重新回味《進擊的巨人》的經典時刻。園區也將同步規劃主題拍照區及限定視覺裝置，讓遊客在享受聯名餐飲、選購周邊商品之餘，也能留下屬於今夏的珍貴回憶。
「進擊的夏天」完整活動內容將於6月17日記者會正式公開，屆時將揭曉聯名餐飲、限定商品、主題視覺及更多活動亮點。
隨著巨人的身影降臨太平洋海岸，今年夏天，《進擊的巨人》將以全新形式走入現實世界。7月1日起，「進擊的夏天」正式啟動，邀請動漫迷前往花蓮，感受這場結合動漫與海洋風景的限定盛會。