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⚾2026年中職戰績表（截至6月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 45 30-15-0 0.667 M12 2 富邦悍將 42 23-19-0 0.548 5.5 3 台鋼雄鷹 45 24-20-1 0.545 5.5 4 統一獅 45 22-22-1 0.500 7.5 5 樂天桃猿 43 18-24-1 0.429 10.5 6 中信兄弟 44 13-30-1 0.302 16

🟡戰績小提示：

▲統一獅洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，前次對戰主投6局無失分，最終無關勝敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）

▲味全龍投手郭郁政今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊減少封王魔術數字。（圖／記者林柏年攝）

▲富邦悍將今日與台鋼雄鷹正面交鋒，雙方將搶奪聯盟第2，悍將推出日籍投手阿部雄大先發。（圖／富邦悍將提供,2026.5.20）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）共有3場比賽，中信兄弟持續在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）交手銳力獅（Denyi Reyes）；味全龍目前封王魔術數字M12，今日作客桃園，由郭郁政掛帥，對決樂天桃猿陳克羿；富邦悍將南下踢館台鋼雄鷹，雙方要爭奪聯盟第2，由阿部雄大交戰艾速特（Eric Stout）。悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，雙方今日正面對決，贏家將以1場勝差排名第2。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35兄弟目前排名墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽10場，拿下2勝6敗，防禦率3.15。本季羅戈與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.09。獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率3.00。本季銳力獅與兄弟有過1次交手，無勝敗紀錄，主投6局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第5，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.50。去年陳克羿與龍隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失1分（0責失），對戰防禦率0。龍隊目前排名第1，今日由土投郭郁政掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.38。去年郭郁政對桃猿後援4場，奪下1次救援成功，對戰防禦率1.80。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第2，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.93。阿部雄大本季初次來台發展，尚未與雄鷹有過交手，今日將首度對決雄鷹打線。雄鷹目前排名第3，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽8場，拿下4勝2敗，防禦率1.50。艾速特本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率2.57。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：31至32度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：0%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：31至32度降雨機率：0%