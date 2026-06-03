中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）共有3場比賽，中信兄弟持續在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）交手銳力獅（Denyi Reyes）；味全龍目前封王魔術數字M12，今日作客桃園，由郭郁政掛帥，對決樂天桃猿陳克羿；富邦悍將南下踢館台鋼雄鷹，雙方要爭奪聯盟第2，由阿部雄大交戰艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出6月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 45 30-15-0 0.667 M12
2 富邦悍將 42 23-19-0 0.548 5.5
3 台鋼雄鷹 45 24-20-1 0.545 5.5
4 統一獅 45 22-22-1 0.500 7.5
5 樂天桃猿 43 18-24-1 0.429 10.5
6 中信兄弟 44 13-30-1 0.302 16
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，雙方今日正面對決，贏家將以1場勝差排名第2。

兄弟拚大巨蛋主場開胡　羅戈交手銳力獅

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

兄弟目前排名墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽10場，拿下2勝6敗，防禦率3.15。本季羅戈與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.09。

獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率3.00。本季銳力獅與兄弟有過1次交手，無勝敗紀錄，主投6局無失分，對戰防禦率0。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，前次對戰主投6局無失分，最終無關勝敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）
▲統一獅洋投銳力獅今日先發交手中信兄弟，前次對戰主投6局無失分，最終無關勝敗。（圖／統一獅提供,2026.5.20）
龍隊繼續拚減燈　郭郁政掛帥戰桃猿陳克羿

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

桃猿目前排名第5，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.50。去年陳克羿與龍隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失1分（0責失），對戰防禦率0。

龍隊目前排名第1，今日由土投郭郁政掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.38。去年郭郁政對桃猿後援4場，奪下1次救援成功，對戰防禦率1.80。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍投手郭郁政今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊減少封王魔術數字。（圖／記者林柏年攝）
▲味全龍投手郭郁政今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊減少封王魔術數字。（圖／記者林柏年攝）
悍將、雄鷹爭奪聯盟第2　阿部雄大對決艾速特

🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35

悍將目前排名第2，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.93。阿部雄大本季初次來台發展，尚未與雄鷹有過交手，今日將首度對決雄鷹打線。

雄鷹目前排名第3，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽8場，拿下4勝2敗，防禦率1.50。艾速特本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率2.57。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將今日與台鋼雄鷹正面交鋒，雙方將搶奪聯盟第2，悍將推出日籍投手阿部雄大先發。（圖／富邦悍將提供,2026.5.20）
▲富邦悍將今日與台鋼雄鷹正面交鋒，雙方將搶奪聯盟第2，悍將推出日籍投手阿部雄大先發。（圖／富邦悍將提供,2026.5.20）
❗️6/3中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：31至32度

降雨機率：10%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：0%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：31至32度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...