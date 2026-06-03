中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）共有3場比賽，中信兄弟持續在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方分別推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）交手銳力獅（Denyi Reyes）；味全龍目前封王魔術數字M12，今日作客桃園，由郭郁政掛帥，對決樂天桃猿陳克羿；富邦悍將南下踢館台鋼雄鷹，雙方要爭奪聯盟第2，由阿部雄大交戰艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出6月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月3日賽前）：
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，雙方今日正面對決，贏家將以1場勝差排名第2。
兄弟拚大巨蛋主場開胡 羅戈交手銳力獅
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽10場，拿下2勝6敗，防禦率3.15。本季羅戈與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.09。
獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率3.00。本季銳力獅與兄弟有過1次交手，無勝敗紀錄，主投6局無失分，對戰防禦率0。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊繼續拚減燈 郭郁政掛帥戰桃猿陳克羿
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.50。去年陳克羿與龍隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失1分（0責失），對戰防禦率0。
龍隊目前排名第1，今日由土投郭郁政掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.38。去年郭郁政對桃猿後援4場，奪下1次救援成功，對戰防禦率1.80。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將、雄鷹爭奪聯盟第2 阿部雄大對決艾速特
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.93。阿部雄大本季初次來台發展，尚未與雄鷹有過交手，今日將首度對決雄鷹打線。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽8場，拿下4勝2敗，防禦率1.50。艾速特本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率2.57。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/3中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月3日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|45
|30-15-0
|0.667
|M12
|2
|富邦悍將
|42
|23-19-0
|0.548
|5.5
|3
|台鋼雄鷹
|45
|24-20-1
|0.545
|5.5
|4
|統一獅
|45
|22-22-1
|0.500
|7.5
|5
|樂天桃猿
|43
|18-24-1
|0.429
|10.5
|6
|中信兄弟
|44
|13-30-1
|0.302
|16
兄弟拚大巨蛋主場開胡 羅戈交手銳力獅
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽10場，拿下2勝6敗，防禦率3.15。本季羅戈與獅隊交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.09。
獅隊目前排名第4，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽6場，拿下2勝2敗，防禦率3.00。本季銳力獅與兄弟有過1次交手，無勝敗紀錄，主投6局無失分，對戰防禦率0。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.50。去年陳克羿與龍隊有過1次交手，無勝敗紀錄，主投7局失1分（0責失），對戰防禦率0。
龍隊目前排名第1，今日由土投郭郁政掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率3.38。去年郭郁政對桃猿後援4場，奪下1次救援成功，對戰防禦率1.80。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率0.93。阿部雄大本季初次來台發展，尚未與雄鷹有過交手，今日將首度對決雄鷹打線。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽8場，拿下4勝2敗，防禦率1.50。艾速特本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率2.57。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
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🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。