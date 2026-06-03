中華職棒37年明星賽票選如火如荼進行中，5月26日的投票首日，富邦悍將多名選手領先，但過去一週中信兄弟終止8連敗低潮，還拉出一波2連勝，在「百萬象迷」的加持下，「黃衫軍」要回多個位置的領先地位，目前12個位置中，兄弟領先多達8位，悍將掉到剩3席（後援投手、捕手、指定打擊），統一7-ELEVEn獅則由隊長陳傑憲（外野手）苦撐，樂天桃猿、味全龍以及台鋼雄鷹則是無人上榜，兄弟主戰游擊手「小可愛」江坤宇暫居聯盟「人氣王」。
象迷歸隊了！ 投手部門羅戈、呂彥青超越李東洺、張奕
今年明星賽票選5月26日開跑，首日悍將多位球員領跑，領先人數多達6人，李東洺、張奕、曾峻岳佔據投手部門的先發、中繼、後援3個位置，野手部門戴培峰、范國宸、張育成則是捕手、一壘手、指定打擊。戴培峰更是一度以全聯盟最多票暫居人氣王寶座。
長年霸佔明星賽人氣王的「黃衫軍」，投票首日僅3人領先，分別是二壘手岳東華、游擊手江坤宇以及外野手宋晟睿，或許是開季戰績不理想，間接影響到象迷投票的意願。不過近期兄弟終止8連敗，拉出一波2連勝，象迷投票狀況也越來越踴躍。
截至今日午夜12點，兄弟已經多名球員衝到各部門第1，兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、左投呂彥青超車李東洺、張奕，成為投手部門先發與中繼的領先者，後援投手領先者仍是曾峻岳，領先第2名的李振昌約4萬張票。
內野僅捕手不是黃衫軍 江坤宇暫居人氣王
內野手部分，捕手部門戴培峰得票數破20萬，暫時領先16萬9多張票的高宇杰；一壘手許基宏超車范國宸，以5000票之差暫時領先中；二壘手岳東華不動如山，領先林澤彬約9萬張票。
三壘方面，王威晨可以說是急起直追，投票首日前2名為吳念庭與王念好，中間王念好一度超車，但經過一週，王威晨連過2人，成為三壘手領先者；游擊手仍是江坤宇的天下，且以超過21萬8千張票，暫居人氣王寶座。
外野手僅陳傑憲非「眾兄弟」 桃猿、雄鷹、龍隊暫無人上榜
外野手部門變動最大，投票首日前3名分別是陳傑憲、陳晨威以及宋晟睿，經過一週，排名出現變化，陳晨威不僅離開前3名，還掉到第6名，宋晟睿則是篡位成為榜首，陳傑憲退到第2位，老將張志豪擠進前3名，第4名為王苡丞，岳政華排名第5名；指定打擊仍由「國防部長」張育成以接近4萬票之差領先中，第2名則是老將陳俊秀。
12個位置領先者兄弟8位、悍將3位、獅隊1位、桃猿、雄鷹以及龍隊無人上榜。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，若最終由江坤宇奪下今年人氣王，兄弟將達成連續20次明星賽都獲得人氣王的球隊。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。
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今年明星賽票選5月26日開跑，首日悍將多位球員領跑，領先人數多達6人，李東洺、張奕、曾峻岳佔據投手部門的先發、中繼、後援3個位置，野手部門戴培峰、范國宸、張育成則是捕手、一壘手、指定打擊。戴培峰更是一度以全聯盟最多票暫居人氣王寶座。
長年霸佔明星賽人氣王的「黃衫軍」，投票首日僅3人領先，分別是二壘手岳東華、游擊手江坤宇以及外野手宋晟睿，或許是開季戰績不理想，間接影響到象迷投票的意願。不過近期兄弟終止8連敗，拉出一波2連勝，象迷投票狀況也越來越踴躍。
截至今日午夜12點，兄弟已經多名球員衝到各部門第1，兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）、左投呂彥青超車李東洺、張奕，成為投手部門先發與中繼的領先者，後援投手領先者仍是曾峻岳，領先第2名的李振昌約4萬張票。
內野手部分，捕手部門戴培峰得票數破20萬，暫時領先16萬9多張票的高宇杰；一壘手許基宏超車范國宸，以5000票之差暫時領先中；二壘手岳東華不動如山，領先林澤彬約9萬張票。
三壘方面，王威晨可以說是急起直追，投票首日前2名為吳念庭與王念好，中間王念好一度超車，但經過一週，王威晨連過2人，成為三壘手領先者；游擊手仍是江坤宇的天下，且以超過21萬8千張票，暫居人氣王寶座。
外野手僅陳傑憲非「眾兄弟」 桃猿、雄鷹、龍隊暫無人上榜
外野手部門變動最大，投票首日前3名分別是陳傑憲、陳晨威以及宋晟睿，經過一週，排名出現變化，陳晨威不僅離開前3名，還掉到第6名，宋晟睿則是篡位成為榜首，陳傑憲退到第2位，老將張志豪擠進前3名，第4名為王苡丞，岳政華排名第5名；指定打擊仍由「國防部長」張育成以接近4萬票之差領先中，第2名則是老將陳俊秀。
12個位置領先者兄弟8位、悍將3位、獅隊1位、桃猿、雄鷹以及龍隊無人上榜。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，若最終由江坤宇奪下今年人氣王，兄弟將達成連續20次明星賽都獲得人氣王的球隊。
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。