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啦啦隊女神盧顗安被拍到夜會2男，一名是饒舌歌手屁孩Ryan（林政融），另外一外是前職籃球員成力煥。不只是盧顗安，去年底來台發展的三上悠亞也曾在2023年被爆出和2名傑尼斯男神糾纏，千賀健永前腳剛離開她家，長尾謙杜就上門，待到白天才離開，只能說女神工作時間滿檔，要和朋友見面，時間真的像擠牙膏一樣，還得犧牲睡眠時間。三上悠亞在2023年時曾被《週刊文春》爆出與「Kis-My-Ft2」的成員千賀健永交往，2人雖未公開但在圈子也不是祕密，不過戀情只維持快3年，分手後男方仍會以照顧寵物為由去她家。某次千賀健永在三上悠亞家待到晚上11點，過了4小時後，竟然見到小她9歲的「浪花男子」長尾謙杜進門，待到白天才離開。不過三上悠亞回應，自己並沒有跟這2人交往，但間接承認2人去過她家，傑尼斯事務所和三上悠亞的公司，當時對於緋聞都沒有正面回應。不只是三上悠亞夜會2男，許多啦啦隊成員也因為工作滿檔，加上練習時間，根本沒時間見朋友，像是「少少」杜少榛，「樂天女孩」熊霓都曾被拍到一個晚上不只參加一個飯局，想要維持社交活動，還得犧牲睡眠時間。