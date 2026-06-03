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▲派偉俊（如圖）3月前往韓國滑雪的貼文，禾羽悄悄按讚。（圖／翻攝自派偉俊IG@patrickbrasca）

▲禾羽（如圖）與派偉俊同一時間與同一團隊在同一個地點拍照，種種跡象表明2人是一同前往韓國約會。（圖／翻攝自禾羽IG@kimi_0531）

派偉俊與Fubon Angels成員禾羽日前遭週刊直擊深夜約會，引發外界熱烈關注，除了2人一起看電影、吃宵夜之外，最受矚目的莫過於最後一同返回住處的畫面，巧合的是當天正好是禾羽生日，讓這場原本低調的聚會增添更多曖昧氛圍，也讓2人的關係成為近期娛樂圈熱門話題。值得一提的是，在禾羽和派偉俊的戀情曝光後，有網友翻出2人早在3月份到韓國滑雪時，早已先後上傳照片，戀愛線索早已曝光。根據《鏡週刊》報導，除了近期約會曝光之外，網友也開始回頭翻找兩人的社群紀錄，發現早在今年3月就曾出現不少巧合，當時派偉俊與禾羽分別上傳韓國滑雪照片，地點同樣位於龍平滑雪場，甚至都提到受到同一團隊照顧，雖然2人刻意沒有公開同框，也選擇錯開時間發布照片，但如今戀情傳聞曝光後，這些蛛絲馬跡再次被外界放大檢視。而禾羽生日夜當晚，在電影散場後2人步行前往火鍋店用餐，雖然停留時間僅約10分鐘，但互動卻十分自然。從現場畫面來看，派偉俊負責用餐，禾羽則坐在一旁陪伴聊天與滑手機，彼此相處模式看起來相當熟悉，也沒有刻意製造浪漫橋段，反而流露出一種如同情侶般的日常感，也讓不少人認為雙方關係早已超越一般朋友。事實上，禾羽在生日當天曾透過社群平台分享粉絲與朋友替她慶生的畫面，收到不少蛋糕與祝福，不過當晚最重要的行程似乎是與派偉俊一起度過，從電影、散步到宵夜，再一路同行返回住處，讓外界認為男方顯然在她心中占有特殊位置，2人雖未公開認愛，但被拍下的互動已讓戀情傳聞持續升溫。由於派偉俊是周杰倫力捧的音樂人，而禾羽則是近年人氣逐漸攀升的Fubon Angels成員，因此2人的感情動向格外受到矚目，從韓國滑雪到生日約會，再到深夜同行返家，一連串線索也讓不少網友認為戀情其實早已悄悄萌芽。雖然雙方目前尚未正式回應，但對於支持兩人的粉絲而言，這段關係似乎已經藏不太住了。