蘋果每年都會在WWDC開發者大會後公布Apple Design Awards設計大獎得獎名單，今年特別提早在發表會前揭曉，今年共有12款App與遊戲入圍作品中脫穎而出，涵蓋6大類：趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響與視覺藝術類6大類別。根據記者觀察以往的得獎的App大多在視覺設計上有一定水準，可惜的是今年沒有台灣開發者獲獎。
從2026年Apple Design Awards得獎名單來看，可以發現蘋果除了挑選擁有設計美感的App，還需要有創意，另外，最明顯的是得獎名單明顯凸顯Apple近年布局重點，包括Vision Pro空間運算、輔助使用設計、Liquid Glass介面語言。
Apple設計大獎是什麼？
Apple Design Awards是Apple每年於全球開發者大會WWDC期間公布的重要獎項，主要表揚在設計、創新、技術應用與使用體驗上表現突出的App與遊戲。
1.趣味體驗類：日常智慧與幽默解謎勝出
得獎作品為荷蘭開發團隊Ocho推出的《grug》，這是一款以幽默方式呈現每日肯定語的App，透過「新石器時代式碎念」帶來簡短卻有趣的生活反思。
遊戲獎項則由西班牙Poti Poti Studio開發的《這位子形不形？》拿下。遊戲以卡通風格包裝邏輯謎題，玩家需要在大眾運輸、餐廳等場景中安排座位，透過輕鬆節奏處理各種人際互動情境。
2.多元包容類：輔助使用成為設計核心
得獎作品為印度開發者Bijoy Thangaraj推出的《Guitar Wiz》，這款吉他工具App整合調音、和弦與手指位置等功能，並支援VoiceOver、動態字級、高對比與不依賴顏色辨識等設計，讓不同能力與需求的音樂人都能使用。
遊戲得獎作品《Pine Hearts》由英國Hyper Luminal Games Limited開發，遊戲以溫暖敘事與善意互動為核心，並提供文字易讀性、自訂控制、動態效果與感官回饋調整等選項，降低不同玩家的操作門檻。
3.創新思維類：NBA把Vision Pro變成未來球場
得獎作品為《NBA：直播比賽和比分》，這款Vision Pro App讓球迷可同時觀看最多5場直播賽事，並透過浮動資訊面板即時掌握球員與比賽數據，也能以3D球場方式查看球員動態，展現運動轉播在空間運算平台上的新可能。
遊戲得獎作品《Blue Prince》由美國Dogubomb開發，結合探索、解謎與非戰鬥玩法，玩家在逐房間推進的結構中探索龐大宅邸，透過環境細節、畫作與筆記拼湊故事，打造出高度沉浸的敘事體驗。
4.互動交流類：月相App與兒童遊戲展現直覺操作
得獎作品為義大利Flipping Hues Srls開發的《Moonlitt: Moon Phase Tracker》，這款月相追蹤App支援多平台，能協助使用者掌握天文現象、規劃攝影行程，並透過Liquid Glass設計與簡潔導覽提升操作直覺性。
遊戲得獎作品則是加拿大Sago Mini推出的《Sago Mini Jinja’s Garden》。這款Apple Arcade兒童遊戲讓孩子能透過簡單滑動操作播種、採收蔬菜與烹飪餐點，不需閱讀複雜說明即可投入遊玩。
5.社會影響類：新聞閱讀與自傳式遊戲受肯定
社會影響類App由《Primary: News in Depth》獲獎，這款為Apple Vision Pro設計的新聞App，透過空間化新聞閱讀體驗，讓使用者更深入理解新聞事件。
遊戲得獎作品《Consume Me》由Jenny Jiao Hsia與AP Thomson開發，作品以個人與自傳式角度處理心理健康、身體意象與自我價值等敏感議題，透過遊戲機制呈現難以言說的情緒感受。
6.視覺藝術類：潮汐App與《電馭叛客2077》
得獎作品為《Tide Guide: Charts & Tables》，可追蹤潮汐提供逐小時預報、水溫、浪高等資訊，並以全螢幕圖表、特製動畫與Liquid Glass設計呈現清楚且具質感的介面。
遊戲得獎作品則由《電馭叛客2077：終極版》拿下，Apple指出這款遊戲是Mac上技術需求與視覺野心都相當高的作品，遊戲充分運用Apple silicon、Metal shaders、MetalFX影格插補與降噪技術，並在高階晶片上支援路徑追蹤，展現Mac遊戲效能的進一步提升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Apple Design Awards是Apple每年於全球開發者大會WWDC期間公布的重要獎項，主要表揚在設計、創新、技術應用與使用體驗上表現突出的App與遊戲。
1.趣味體驗類：日常智慧與幽默解謎勝出
得獎作品為荷蘭開發團隊Ocho推出的《grug》，這是一款以幽默方式呈現每日肯定語的App，透過「新石器時代式碎念」帶來簡短卻有趣的生活反思。
遊戲獎項則由西班牙Poti Poti Studio開發的《這位子形不形？》拿下。遊戲以卡通風格包裝邏輯謎題，玩家需要在大眾運輸、餐廳等場景中安排座位，透過輕鬆節奏處理各種人際互動情境。
2.多元包容類：輔助使用成為設計核心
得獎作品為印度開發者Bijoy Thangaraj推出的《Guitar Wiz》，這款吉他工具App整合調音、和弦與手指位置等功能，並支援VoiceOver、動態字級、高對比與不依賴顏色辨識等設計，讓不同能力與需求的音樂人都能使用。
遊戲得獎作品《Pine Hearts》由英國Hyper Luminal Games Limited開發，遊戲以溫暖敘事與善意互動為核心，並提供文字易讀性、自訂控制、動態效果與感官回饋調整等選項，降低不同玩家的操作門檻。
3.創新思維類：NBA把Vision Pro變成未來球場
得獎作品為《NBA：直播比賽和比分》，這款Vision Pro App讓球迷可同時觀看最多5場直播賽事，並透過浮動資訊面板即時掌握球員與比賽數據，也能以3D球場方式查看球員動態，展現運動轉播在空間運算平台上的新可能。
遊戲得獎作品《Blue Prince》由美國Dogubomb開發，結合探索、解謎與非戰鬥玩法，玩家在逐房間推進的結構中探索龐大宅邸，透過環境細節、畫作與筆記拼湊故事，打造出高度沉浸的敘事體驗。
得獎作品為義大利Flipping Hues Srls開發的《Moonlitt: Moon Phase Tracker》，這款月相追蹤App支援多平台，能協助使用者掌握天文現象、規劃攝影行程，並透過Liquid Glass設計與簡潔導覽提升操作直覺性。
遊戲得獎作品則是加拿大Sago Mini推出的《Sago Mini Jinja’s Garden》。這款Apple Arcade兒童遊戲讓孩子能透過簡單滑動操作播種、採收蔬菜與烹飪餐點，不需閱讀複雜說明即可投入遊玩。
5.社會影響類：新聞閱讀與自傳式遊戲受肯定
社會影響類App由《Primary: News in Depth》獲獎，這款為Apple Vision Pro設計的新聞App，透過空間化新聞閱讀體驗，讓使用者更深入理解新聞事件。
遊戲得獎作品《Consume Me》由Jenny Jiao Hsia與AP Thomson開發，作品以個人與自傳式角度處理心理健康、身體意象與自我價值等敏感議題，透過遊戲機制呈現難以言說的情緒感受。
6.視覺藝術類：潮汐App與《電馭叛客2077》
得獎作品為《Tide Guide: Charts & Tables》，可追蹤潮汐提供逐小時預報、水溫、浪高等資訊，並以全螢幕圖表、特製動畫與Liquid Glass設計呈現清楚且具質感的介面。
遊戲得獎作品則由《電馭叛客2077：終極版》拿下，Apple指出這款遊戲是Mac上技術需求與視覺野心都相當高的作品，遊戲充分運用Apple silicon、Metal shaders、MetalFX影格插補與降噪技術，並在高階晶片上支援路徑追蹤，展現Mac遊戲效能的進一步提升。