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▲金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）於6月2日正式宣布與中國運動品牌李寧簽下10年歷史性巨約，將全面主導「Curry Brand」的全球擴張計畫。（圖／取自soleretriever X）

NBA金州勇士隊球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的球鞋去向終於塵埃落定。根據權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞已與中國運動品牌李寧（Li-Ning）簽下了一份為期10年、總價值超過4億美元的指標性代言合約。這份合約不僅震驚體壇，柯瑞更為了選擇與李寧合作，毅然拒絕了其他品牌提供、甚至更優渥的合約報價。儘管市場上不乏財務條件更具誘惑力的選擇，柯瑞最終仍堅持投入李寧懷抱。據悉，柯瑞在去年11月與Under Armour終止長達13年的合作後，展開了長達數月的球鞋自由市場試穿之旅。他在試穿過程中，對於勇士隊友吉米·巴特勒（Jimmy Butler）及名將德維恩·韋德（Dwyane Wade）的簽名鞋款情有獨鍾，甚至在巴特勒主動送上李寧鞋款後，對品牌產品力留下極佳印象，這成為他做出最終決定的關鍵因素。此外，喬·強森（Joe Johnson）也在節目中指出，李寧近年來球鞋產品力極強，相比耐克或阿迪達斯，李寧願意給予柯瑞高度的「品牌話語權」。這份價值超過4億美元的合約不僅是一份代言合約，更是柯瑞品牌全球化佈局的核心。合約內容涵蓋範圍極廣，包括涵蓋籃球產品線及全系列高爾夫球裝備； 拓展運動休閒（athleisure）生活風格服飾；賦予柯瑞以其品牌名義簽下其他運動員的權利；李寧計畫在美國與中國建立「Curry Brand」專賣店。現年38歲的柯瑞，職業生涯已邁入最後階段。他先前已與勇士隊簽下一年6250萬美元的延長合約，將效力至39歲。透過與李寧這份為期10年的深度合作，柯瑞成功地為自己退役後的生活與商業版圖，找到了穩定的承載平台。針對李寧被美國政府提及涉及供應鏈勞工問題一事，目前品牌正持續面臨外部輿論壓力。然而，柯瑞顯然著眼於品牌長期的產品實力與全球化合作願景，選擇在職業生涯末期與李寧攜手，開創全新的商業里程碑。