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底特律老虎隊今（3）日宣佈一項球員異動，球隊為迎接老將葛雷伯·托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊，將23歲的台灣新秀內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）下放至3A托雷多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）。老虎隊主帥A.J. 辛奇（A.J. Hinch）表示，這項決定是為了確保李灝宇能獲得穩定的出賽機會，並持續磨練其防守與比賽節奏。隨著托瑞斯自左側腹斜肌傷勢中復原並正式歸隊，李灝宇在大聯盟的先發空間將受到嚴重壓縮。總教練辛奇指出，李灝宇目前最迫切需要的便是「每天上場比賽」，留在3A能讓他獲得更多打席數與守備訓練的機會。李灝宇在大聯盟期間共出賽32場，繳出2成05打擊率、2支全壘打與.579 OPS的成績。辛奇教練肯定了他的成長：「他被緊急徵召上大聯盟，在壓力極大的情況下奮戰，展現了他的長打能力與紮實的擊球品質。他現在已清楚意識到大聯盟比賽節奏的快速，相信這次下放能讓他變得更成熟，期待他在未來重返大聯盟時能有更佳表現。」針對為何保留蕭特而下放李灝宇的爭議，球團內部有明確的戰術盤算，主要是因為現年31歲的蕭特已無下放權（Minor-league options），若球隊將他下放，必須透過指定轉讓（DFA）流程，球團不願冒險失去這位資深球員。蕭特在大聯盟擔任游擊手時具備高於平均水平的防守能力，能為球隊提供關鍵的游擊戰力。隨著托瑞斯歸隊，李灝宇在二壘將失去先發地位，而三壘位置則有新秀麥克格尼格爾（Kevin McGonigle）與柯特·基斯（Colt Keith）佔據，李灝宇若留在陣中只能擔任代打，這對其長期發展並無助益。儘管本次遭下放，老虎隊對李灝宇的重視並未減損。總教練辛奇強調，「球隊非常看重李灝宇的多元性與長打潛力。」隨著托瑞斯預計將於2026年11月成為自由球員，老虎隊二壘防區在 2027年賽季將出現競爭空缺。李灝宇將在3A繼續深耕，與同為潛力新秀的麥克斯·安德森（Max Anderson）展開競爭，爭取2027年賽季老虎隊主力二壘手的位置。球團對李灝宇的信心明確，視其為球隊未來藍圖的核心成員之一。