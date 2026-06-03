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▲謝震廷外型看起來溫文爾雅，怎料卻會對前女友動粗。（圖／謝震廷IG@elihsiehmusic）

曾拿下金曲獎最佳新人獎的32歲歌手謝震廷，2年前因租屋糾紛涉持水果刀恐嚇前女友，還開直播公開對方帳號，遭起訴後他竟搞失蹤，多次開庭傳喚、拘提皆未到，已被通緝過一次，繳納5萬保釋金才被釋放。怎料最近謝震廷又在開庭時失聯，法官裁定沒入5萬元保釋金，近日他將再次被通緝，引發關注。謝震廷在2024年1月時，與蔡姓前女友在台北市八德路四段某社區外爆發激烈口角。據了解，雙方交往期間問題不斷，前女友甚至曾指控分手期間曾遭謝震廷以裸照威脅，甚至「被持剪刀逼至牆角」，過往互動令人觸目驚心。事發當天，兩人因租屋押金與房租問題再度起爭執，謝震廷疑似一時情緒失控，竟突然從身上掏出一把水果刀！幸好社區保全反應靈敏，當場衝上前將刀子拍落並將他死死壓制在地，隨後通報轄區警方到場，才沒有讓衝突擴大。重獲自由後，謝震廷當晚隨即在派出所前接受媒體聯訪，回家後更迫不及待開啟IG直播向粉絲與網友取暖。他在直播中一邊大喊冤枉「為何是我被抓」，一邊強調自己絕對沒有拿刀行刺的意思，辯稱當時只是要求前女友還錢，「刀子是從口袋滑出來的」，生氣是因為前女友從前一個月起就拒絕溝通。不過，他在直播中為了自清，竟直接公開前女友的社群帳號，高調呼籲網友公審。此舉徹底激怒前女友，認為個人隱私受到嚴重侵犯，因而憤而加碼提告違反《個人資料保護法》。這場由租屋糾紛演變成的感情鬧劇，也正式演變成難以收拾的法律責任。謝震廷因此遭到起訴，涉犯妨害自由、違反個資法等罪嫌，隨後他因多次無故未出庭、鬧失蹤，一度被通緝。直到2024年10月才到案，繳納了5萬元保證金後，才獲得釋放，怎料近日謝震廷再度鬧失聯，目前5萬保證金以及利息已經被沒收，2度通緝程序也即將啟動。回顧謝震廷的音樂之路，其實起步得非常早，在13歲那年便因參加熱門歌唱選秀節目《超級星光大道》第一屆而受到廣大矚目，成為「星光一班」年紀最小的成員。2015年他推出首張個人創作專輯《查理 Progress Reports》，並於2016年一舉奪下第27屆金曲獎「最佳新人獎」。2019年他也再度入圍多項金曲獎項，一度被視為華語樂壇極具才華與發展潛力的音樂才子，其細膩的詞曲創作累積了不少忠實樂迷。怎料如今從金曲才子一步步淪為嫌犯，謝震廷的演藝生涯與形象跌入谷底。