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▲即便詹姆斯已邁入41歲，籃球界對於「柯瑞（Stephen Curry）+ 詹姆斯」聯手的構想仍充滿期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯續留湖人或退休仍是較有可能的劇本，但他也補充道：「這絕對不是不可能。」（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽季震撼彈！隨著洛杉磯湖人隊未來走向不明，以及勒布朗·詹姆斯（LeBron James）是否續留洛城仍充滿變數，灣區資深媒體人卡瓦卡米（Tim Kawakami）近日在報導中指出，金州勇士隊極有可能成為詹姆斯在自由市場上的潛在下家，有機會為他開出1510萬美元的全額中產合約。據《舊金山標準報》報導，儘管詹姆斯去年賽季薪資高達5260萬美元，但若勇士隊能靈活調整陣容與薪資結構，他們將有機會向這位四屆MVP提供一份價值約1510萬美元的「全額中款（Non-taxpayer midlevel exception）」合約。卡瓦卡米分析指出，這將是一筆無需透過交易或出清主力球員即可完成的「直接加碼」操作。雖然詹姆斯需面臨薪資大幅縮水的狀況，但在湖人隊優先考量圍繞唐西奇（Luka Doncic）建隊及續約里夫斯（Austin Reaves）的情況下，勇士隊已被視為其極少數會考慮的潛在目的地之一。即便詹姆斯已邁入41歲，籃球界對於「柯瑞（Stephen Curry）+ 詹姆斯」聯手的構想仍充滿期待。卡瓦卡米強調，這不只是浪漫的幻想，因為詹姆斯若加盟球隊，將能吸引更多老將以更低的價碼加入，無疑將大大增加勇士競爭力，「這套陣容或許下不倒雷霆、馬刺，但無疑將讓勇士在首輪和次輪更有看頭。」若此劇本成真，勇士隊將能建立一套由柯瑞、詹姆斯、卓雷蒙·格林（Draymond Green）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）組成的夢幻核心陣容。卡瓦卡米強調勇士沒有要「梭哈」的想法，不會出現魔術去年犧牲多個選秀權得到貝恩（Desmond Bane）的情況，在不犧牲未來選秀權的情況下，選擇詹姆斯能立即提升球隊的得分與組織能力。儘管卡瓦卡米坦言，詹姆斯續留湖人或退休仍是較有可能的劇本，但他也補充道：「這絕對不是不可能。」 對勇士而言，這代表能以極低成本補進一位歷史級巨星；對詹姆斯而言，灣區大市場的吸引力、與柯瑞及格林的私交，以及與史蒂夫·柯爾（Steve Kerr）的國際賽合作默契，都是促成這樁「晚期聯姻」的關鍵條件。勇士隊目前在球員養成與年輕化之間試圖取得平衡，但如高層拉克布（Kirk Lacob）所言，只要柯瑞還在陣中，球隊就不會放棄任何衝擊冠軍的機會。這份1500萬美元的報價更新，無疑為這個NBA休賽季增添了最具想像力的話題。