最近天氣超熱，不少準備便當或是帶食物出門的民眾，都會使用保冷劑來確保食物不會變質，但保冷劑擺放位置也很重要。旅日知名作家「魚漿夫婦」分享一則日本研究，保冷劑如果放在便當盒下方，細菌數會比放在便當盒上方高出3倍。
保冷劑放哪裡有差別！放錯細菌大繁殖
魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，日本有機構進行一項模擬實驗，將用保鮮膜包好的飯糰，放進保冷袋中，再研究「保冷劑」的放置地方，對於細菌繁殖的影響。實驗結果顯示，保冷劑放在飯糰「下方」時，細菌數量竟然比保冷劑放在「上方」高出3倍。
研究指出，這主要是空氣熱對流原理，冷空氣會下沉、熱空氣上升，因此把保冷劑放在上方時，冷空氣會自然往下流動，包覆住整個飯糰或便當，讓保冷袋整體空間維持在低溫狀態，有效抑制細菌滋生。
空氣對流原理 沒保冷劑可放冰飲料
如果保冷劑是放在便當盒或食物的「下方」，冷空氣就只會停留在下方，位於保冷劑上方的便當和食物，還是會處於較高的溫度之中，沒辦法保持較低的溫度，因此便當或食物有較高的機會會發生變質。
貼文一出，許多人紛紛留言，「沒錯！冷空氣往下！結果在魚市場裡有一堆顧客把冰塊放在底下」、「便當最好前一晚上做好就立刻冰在冰箱，不要在室溫放涼再冰，沒有保冷劑也可以放一罐冰飲料，和便當一起放在保冷袋裡面」、「冷氣為什麼要裝在高處，暖氣為什麼要放在地上，原因就是為了更好的熱對流」。
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魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，日本有機構進行一項模擬實驗，將用保鮮膜包好的飯糰，放進保冷袋中，再研究「保冷劑」的放置地方，對於細菌繁殖的影響。實驗結果顯示，保冷劑放在飯糰「下方」時，細菌數量竟然比保冷劑放在「上方」高出3倍。
研究指出，這主要是空氣熱對流原理，冷空氣會下沉、熱空氣上升，因此把保冷劑放在上方時，冷空氣會自然往下流動，包覆住整個飯糰或便當，讓保冷袋整體空間維持在低溫狀態，有效抑制細菌滋生。
如果保冷劑是放在便當盒或食物的「下方」，冷空氣就只會停留在下方，位於保冷劑上方的便當和食物，還是會處於較高的溫度之中，沒辦法保持較低的溫度，因此便當或食物有較高的機會會發生變質。
貼文一出，許多人紛紛留言，「沒錯！冷空氣往下！結果在魚市場裡有一堆顧客把冰塊放在底下」、「便當最好前一晚上做好就立刻冰在冰箱，不要在室溫放涼再冰，沒有保冷劑也可以放一罐冰飲料，和便當一起放在保冷袋裡面」、「冷氣為什麼要裝在高處，暖氣為什麼要放在地上，原因就是為了更好的熱對流」。