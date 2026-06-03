房價維持在高檔位置，有許多購屋族改購買屋齡較高、總價親民的房屋。根據內政部不動產資訊平台統計，2025年第4季全台住宅買賣平均屋齡來到31.7年，已經創下史上最高紀錄，以六都來看，台北市住宅買賣屋齡最高，達37年，桃園市則最年輕，僅有27.4年。不過老屋雖然總價低，但後續整修、裝潢、維護費用也要考量。
屋齡換房價 地段機能成熟成交易主力
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡老化主因為「房價高、都更熱」，隨房價持續攀升，不少購屋族只能以「屋齡換房價」降低購屋門檻，使整體市場平均購屋屋齡持續墊高。尤其台北市精華區開發成熟，老屋多、新屋貴，入手中古老宅整新翻修，成為市場交易主力。
而桃園購屋平均屋齡則在六都最年輕，主要是脫北潮人口移入、重劃區開發及捷運建設帶動，不少新興開發區釋出大量新屋供給，買氣吸納北北桃首購族與年輕家庭，有利讓購屋屋齡維持年輕水準。
重劃區帶動新屋交易 台南最年輕
根據台灣房屋統計，2025年第4季六都各縣市平均購屋屋齡最年輕的行政區，台北市以內湖區最年輕，但平均屋齡也有30.8年，其餘像是新北市淡水區、桃園市桃園區，平均購屋屋齡均僅約2字頭左右，而六都各行政區中，平均購屋屋齡最年輕寶座，由台南市善化區摘下，平均購屋屋齡僅有約14.7年。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，購屋屋齡較年輕的行政區，多半受惠於新興重劃區開發、重大建設或產業聚落帶動，使輕屋齡住宅供給充足，加上首購族與年輕家庭普遍偏好屋況新穎、具電梯及完善公設的住宅產品，因此房價相對親民的蛋白區重劃區，更容易吸引自住買盤進駐，也使區段整體交易屋齡相對年輕。像是新北市淡水淡海新市鎮、台南市善化區，善化因南科產業效應，吸引大量科技就業人口進駐，近年來新興住宅聚落開發快速，其中LM特區住宅最老屋齡僅有14年。
老屋仍有缺點 公共區域老舊難修繕
老屋雖然總價低、機能成熟，但仍有缺點，根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，東京有一對夫妻因為新建案房價高，所以選擇購買屋齡35年的中古大樓，省下來的資金全都用在家裡裝潢上。沒想到住了幾年後，整棟大樓的老化問題越來越嚴重，像是電梯頻繁故障、公共區域老舊、管線老化、防水失效等，都需要額外支付高額修繕費用，加上樓板隔音較差，經常會造成鄰里間的摩擦。
張旭嵐指出，老屋雖然具備總價較低、地段機能成熟等優勢，但也可能面臨建物結構老化、維修成本增加及貸款條件受限等問題，影響居住品質與貸款上的財務壓力。同時，台灣隨著人口結構步入高齡社會，購屋屋齡也同步老化，未來恐逐漸形成「老人住老屋」的社會現象，因此危老重建仍是接下來房市核心發展趨勢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡老化主因為「房價高、都更熱」，隨房價持續攀升，不少購屋族只能以「屋齡換房價」降低購屋門檻，使整體市場平均購屋屋齡持續墊高。尤其台北市精華區開發成熟，老屋多、新屋貴，入手中古老宅整新翻修，成為市場交易主力。
而桃園購屋平均屋齡則在六都最年輕，主要是脫北潮人口移入、重劃區開發及捷運建設帶動，不少新興開發區釋出大量新屋供給，買氣吸納北北桃首購族與年輕家庭，有利讓購屋屋齡維持年輕水準。
根據台灣房屋統計，2025年第4季六都各縣市平均購屋屋齡最年輕的行政區，台北市以內湖區最年輕，但平均屋齡也有30.8年，其餘像是新北市淡水區、桃園市桃園區，平均購屋屋齡均僅約2字頭左右，而六都各行政區中，平均購屋屋齡最年輕寶座，由台南市善化區摘下，平均購屋屋齡僅有約14.7年。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，購屋屋齡較年輕的行政區，多半受惠於新興重劃區開發、重大建設或產業聚落帶動，使輕屋齡住宅供給充足，加上首購族與年輕家庭普遍偏好屋況新穎、具電梯及完善公設的住宅產品，因此房價相對親民的蛋白區重劃區，更容易吸引自住買盤進駐，也使區段整體交易屋齡相對年輕。像是新北市淡水淡海新市鎮、台南市善化區，善化因南科產業效應，吸引大量科技就業人口進駐，近年來新興住宅聚落開發快速，其中LM特區住宅最老屋齡僅有14年。
老屋雖然總價低、機能成熟，但仍有缺點，根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，東京有一對夫妻因為新建案房價高，所以選擇購買屋齡35年的中古大樓，省下來的資金全都用在家裡裝潢上。沒想到住了幾年後，整棟大樓的老化問題越來越嚴重，像是電梯頻繁故障、公共區域老舊、管線老化、防水失效等，都需要額外支付高額修繕費用，加上樓板隔音較差，經常會造成鄰里間的摩擦。
張旭嵐指出，老屋雖然具備總價較低、地段機能成熟等優勢，但也可能面臨建物結構老化、維修成本增加及貸款條件受限等問題，影響居住品質與貸款上的財務壓力。同時，台灣隨著人口結構步入高齡社會，購屋屋齡也同步老化，未來恐逐漸形成「老人住老屋」的社會現象，因此危老重建仍是接下來房市核心發展趨勢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。