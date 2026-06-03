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2026年NBA總冠軍賽首戰明日開打，NBA官方在今（3）日公布總冠軍賽第一戰的兩隊傷兵報告，聖安東尼奧馬刺隊陣容完整，紐約尼克隊名單上有一人處於「出戰成疑」的狀態，那就是中鋒米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）。對於馬刺隊而言，這份傷兵報告可說是天大的好消息。此前在西區決賽面對奧克拉荷馬雷霆隊時，馬刺隊曾受困於迪倫·哈珀（Dylan Harper）與達龍·福克斯（De'Aaron Fox）等核心球員的傷勢問題。然而，根據官方釋出的最新資訊，馬刺隊在總冠軍賽首戰的傷兵名單上沒有球員，顯示全隊目前均處於健康狀態，已準備好以全陣容投入這場巔峰對決。相較於馬刺隊的全員到齊，紐約尼克隊的傷兵名單上也僅有一名球員榜上有名。主力長人羅賓森因右手指第五掌骨骨折，目前被列為「出賽存疑（questionable）」狀態，其最終能否在明天的賽事中上場，仍需等待開賽前的最後評估。儘管尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）在面對媒體時對羅賓森的狀況保持保留態度，且羅賓森本人也尚未對外發言，但據 ESPN NBA 權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，羅賓森本人展現了極高的決心，目前仍全力以赴目標在首戰中復出。無論羅賓森最終能否趕上系列賽首戰，對於廣大球迷而言，傷病問題不再是總冠軍賽前夕的主導話題，無疑是籃球界的一大福音。雙方將專注於球場上的技術較量，而非人員的缺席與否。馬刺隊將在聖安東尼奧的Frost Bank Center坐鎮主場進行前兩場賽事，隨後系列賽將移師紐約麥迪遜廣場花園進行第3、4戰。若戰線拉長，第5與第7戰將回到聖安東尼奧，第6戰則於紐約舉行。