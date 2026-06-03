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黃仁勳忙完二度造訪饒河夜市！身邊朋友超大咖眾認出暴動

「黃仁勳身邊的那位外國人....是美國超有名的科技播客Lex Fridman啊！竟然一次看到兩位本尊真是太榮幸啦！」

▲黃仁勳昨晚二度造訪饒河夜市，結果有眼尖民眾認出，這次隨行人中出現美國超頂的科技播客Lex Fridman（紅框處）。（圖/Threads）

黃仁勳一起逛夜市的Lex Fridman是誰？MIT研究員、500萬訂閱YTR

隨後在麻省理工學院（MIT）擔任研究科學家，主要研究領域包括人工智慧、自動駕駛、人機互動以及機器學習。

他在YouTube的訂閱數超過500萬，在科技和思想領域是非常具有影響力的播客之一。

▲Lex Fridman過去他曾經在舊金山邀請黃仁勳上節目，大談輝達和AI的未來，影片點擊率也有破百萬觀看。（圖/YT@Lex Fridman）

Lex Fridman曬跟黃仁勳吃冰合照！讚他像披頭四一樣受歡迎

Jensen在台灣被當作搖滾巨星般接待，就像60年代的披頭四一樣，看著這一切真是令人震驚又有趣。

▲Lex Fridman也大讚黃仁勳：「Jensen在台灣被當作搖滾巨星般接待，就像60年代的披頭四一樣，看著這一切真是令人震驚又有趣。」（圖/IG@Lex Fridman）

台北國際電腦展COMPUTEX日前登場，輝達執行長黃仁勳又在演講上講出許多金句，在結束行程之後，黃仁勳又再度造訪饒河夜市，依舊被民眾熱情包圍，結果有人意外發現，這次身邊同行的竟然還包括美國科技播客、擁有500萬訂閱的YouTuber「Lex Fridman」，現場氣氛相當熱絡。事後，Lex Fridman也在社群分享跟黃仁勳逛夜市吃冰的合照，並大讚黃仁勳就像60年代的披頭四一樣，在台灣被當作搖滾巨星般接待。國際電腦展COMPUTEX昨天開幕，黃仁勳忙碌一整天，輝達官方IG上午先發布一支饒河夜市美食短片，結果晚上黃仁勳忙完之後竟然又出現在饒河夜市，是這次回台行程第二次造訪，讓不少人笑翻表示：「原來這是隱藏的預告片！早知道就去逛了」、「晚上黃仁勳真的又跑去饒河夜市，現在看來真的是預告片欸！」然而黃仁勳無預警二度造訪，許多民眾又驚又喜，社群「Threads」巧遇貼文又是滿天飛，其中就有民眾表示：、「黃仁勳帶來逛夜市的朋友超大咖.....Lex Fridman是美國超頂的科技播客，YouTube有500萬訂閱的！」Lex Fridman（萊克斯·弗里德曼）他是一位知名的俄裔美籍的電腦科學家，他在美國德雷塞爾大學（Drexel University）取得博士學位，Lex Fridman最為人熟知的就是他主持的「Lex Fridman Podcast」節目，是以深度對談、長篇幅的對話聞名，前一陣子他曾經在舊金山邀請黃仁勳上節目，大談輝達和AI的未來，影片點擊率也有破百萬觀看，也曾訪問過世界頂級的人物，包括Elon Musk（馬斯克）、Mark Zuckerberg（祖克柏）、Sam Altman（OpenAI 執行長）等科技巨頭。Lex Fridman跟黃仁勳一起逛夜市吃美食，他也在IG曬出跟黃仁勳一起吃冰的合照表示：「我今天一整天和Jensen在台灣度過，和數千名工程師交談，並在夜市吃街頭美食，我們試了超瘋狂多樣的街頭美食，這真的是我吃過最美味的食物之一，我迫不及待想分享它的影片，包括我們大量的對話和聚會片段，當我能從所有的旅行中抽空編輯影片時，我會發佈它。」Lex Fridman也大讚黃仁勳：「但最重要的是，透過所有的互動和我和他所有的對話，他依然是那個謙遜、善良、體貼、幽默的傢伙，和他一直以來一樣，甚至就像多年前還是個孩子時那樣，會去這些相同的夜市。」Lex Fridman說：「迫不及待想繼續在這週的Computex和Jensen以及工程師們交談，探索更多台灣的風光，當然還要逛夜市來吃更多美味的街頭美食，擁有這樣的日子，我覺得自己是世界上最幸運的孩子。」