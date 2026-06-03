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底特律老虎隊今（3）日宣布將台灣內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）下放至3A托雷多泥母雞隊。此項調度在社群媒體上引發劇烈反彈，多數球迷與媒體對球團「留下表現飽受質疑的肖特（Zack Short），卻下放李灝宇」的決策感到困惑，為李灝宇抱屈。在社群網路上，許多球迷為李灝宇抱屈，支持者認為李灝宇在場上展現出的激情與拚勁，遠勝於表現低迷的老將肖特。社群媒體上有網友直言：「李灝宇打球充滿激情，且昨日才剛敲出全壘打，將他下放簡直不可理喻」、「肖特對球隊毫無貢獻，李昊宇是一位值得尊敬的新秀，雖然表現起伏不定，但總體來說發揮不錯」，美國媒體SleeperTigers則表示：「球隊把李灝宇下放了，卻留下了肖特，這真是諷刺。」。甚至有球迷質疑球團決策毫無邏輯，並對肖特為何能持續留在大聯盟名單中感到困惑。美媒指出，球迷不滿的關鍵在於李灝宇近期狀態正佳，昨日才剛在比賽中貢獻全壘打與安打，展現出具備大聯盟層級的實力，即便如此，球團最終仍選擇將其下放。針對外界的質疑，總教練A.J.辛奇（A.J. Hinch）在接受《底特律新聞》訪問時出面解釋了此項充滿爭議的調度，肖特目前已無下放權（Minor-league options），若球隊將他移除26人名單，必須經過「指定轉讓（DFA）」程序，球團不願冒險放棄這位具備游擊守備功能的資深球員。隨著托瑞斯歸隊，李灝宇在二壘將失去固定先發空間。球團考量他需要每天出賽以持續磨練技巧，留在3A托雷多隊能獲得更多打席數，這對其未來發展更有幫助。儘管本次異動引發高度爭議，但老虎隊並未忽視李灝宇的價值。總教練辛奇肯定表示：「李灝宇在我們眼皮底下展現了極快的成熟度。他有長打力量，球打得強勁，且具備守備多元性。」