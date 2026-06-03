Sony 索尼互動娛樂今（3）日凌晨進行 PlayStation 「State of Play」發表會，一口氣公開多項大作發售日期、實機畫面，包括《漫威金鋼狼》、《直到黎明2》、《潛水夫戴夫》外傳，以及壓軸的全新《戰神》等，《NOWNEWS》也透過本文，快速整理本次20款大作懶人包。
🟡《戰神 勞菲》
發售時間：未定
「State of Play」發表會中，公開24分鐘實機畫面預告，新《戰神》將以上一代主角克雷多斯的妻子「勞菲」擔任。
🟡《漫威金鋼狼》
發售時間：9月15日
🟡《直到黎明 2》
發售時間：預計2027年
🟡《潛水員戴夫》外傳《Bancho the Chef》
發售時間：未定
🟡《漫威鬥魂》
發售時間：8月6日
公布末日博士等4位新角色。
🟡《雷射超人：傳奇》重製版
發售時間：10月1日
🟡《Kemuri: Hunt the Unseen》
發售時間：2027年
🟡《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》
發售時間：2027年2月12日
🟡《The Lost Wild - True Fear is Primal》
發售時間：2027年
🟡《沙丘：覺醒》
發售時間：9月22日
🟡《真三國無雙2 with 猛將傳Remastered》
發售時間：10 月1日
🟡《影之刃零》
發售時間：10月29日發售
🟡《永無寧日》
發售時間：預計10月
🟡《鬼武者 Way of The Sword》
發售時間：9月25日，試玩版今天上線
🟡《沉默之丘 Townfall》
發售時間： 9月24日
🟡《空戰奇兵8 希孚之翼》
發售時間： 10月2日
🟡《ILL》
發售時間： 未定
🟡《Stuntman: Hollywood》
發售時間： 未定
🟡《Control Resonant》
發售時間：9月24日
🟡《馬拉松 Marathon》
公開第二季預告，遊戲今日同步更新。
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發售時間：未定
「State of Play」發表會中，公開24分鐘實機畫面預告，新《戰神》將以上一代主角克雷多斯的妻子「勞菲」擔任。
🟡《漫威金鋼狼》
發售時間：9月15日
🟡《直到黎明 2》
發售時間：預計2027年
🟡《潛水員戴夫》外傳《Bancho the Chef》
發售時間：未定
🟡《漫威鬥魂》
發售時間：8月6日
公布末日博士等4位新角色。
🟡《雷射超人：傳奇》重製版
發售時間：10月1日
🟡《Kemuri: Hunt the Unseen》
發售時間：2027年
🟡《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》
發售時間：2027年2月12日
🟡《The Lost Wild - True Fear is Primal》
發售時間：2027年
🟡《沙丘：覺醒》
發售時間：9月22日
🟡《真三國無雙2 with 猛將傳Remastered》
發售時間：10 月1日
🟡《影之刃零》
發售時間：10月29日發售
🟡《永無寧日》
發售時間：預計10月
🟡《鬼武者 Way of The Sword》
發售時間：9月25日，試玩版今天上線
🟡《沉默之丘 Townfall》
發售時間： 9月24日
🟡《空戰奇兵8 希孚之翼》
發售時間： 10月2日
🟡《ILL》
發售時間： 未定
🟡《Stuntman: Hollywood》
發售時間： 未定
🟡《Control Resonant》
發售時間：9月24日
🟡《馬拉松 Marathon》
公開第二季預告，遊戲今日同步更新。