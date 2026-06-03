Sony 索尼互動娛樂今（3）日凌晨進行 PlayStation 「State of Play」發表會，一口氣公開多項大作發售日期、實機畫面，包括《漫威金鋼狼》、《直到黎明2》、《潛水夫戴夫》外傳，以及壓軸的全新《戰神》等，《NOWNEWS》也透過本文，快速整理本次20款大作懶人包。

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🟡《戰神 勞菲

發售時間：未定
「State of Play」發表會中，公開24分鐘實機畫面預告，新《戰神》將以上一代主角克雷多斯的妻子「勞菲」擔任。



🟡《漫威金鋼狼》

發售時間：9月15日



🟡《直到黎明 2》

發售時間：預計2027年



🟡《潛水員戴夫》外傳《Bancho the Chef》

發售時間：未定



🟡《漫威鬥魂》

發售時間：8月6日
公布末日博士等4位新角色。



🟡《雷射超人：傳奇》重製版

發售時間：10月1日



🟡《Kemuri: Hunt the Unseen》

發售時間：2027年



🟡《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》

發售時間：2027年2月12日



🟡《The Lost Wild - True Fear is Primal》

發售時間：2027年



🟡《沙丘：覺醒》

發售時間：9月22日



🟡《真三國無雙2 with 猛將傳Remastered》

發售時間：10 月1日



🟡《影之刃零》
發售時間：10月29日發售



🟡《永無寧日》

發售時間：預計10月



🟡《鬼武者 Way of The Sword》

發售時間：9月25日，試玩版今天上線



🟡《沉默之丘 Townfall》

發售時間： 9月24日



🟡《空戰奇兵8 希孚之翼》

發售時間： 10月2日



🟡《ILL》

發售時間： 未定



🟡《Stuntman: Hollywood》

發售時間： 未定



🟡《Control Resonant》

發售時間：9月24日



🟡《馬拉松 Marathon》

公開第二季預告，遊戲今日同步更新。



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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...