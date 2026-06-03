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今日因老虎隊明星二壘手托雷斯（Gleyber Torres）歸隊，選擇昨日先發才敲出大聯盟生涯第二轟的李灝宇下放至3A，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）談到：他的狀況是很好的，但也還有很多需要學習的東西。老虎總教練辛區談到：「因為球隊傷兵，他很快就被拉上大聯盟，他也確實展現出在這個層級立足的能力。他有長打力、擊球很強勁，也能守很多的位置。同時，他現在也明白大聯盟的比賽節奏比以往都還要更快。」除此之外昨日的好表現也讓總教練印象深刻，直言：他的狀況一直正朝好的方向發展，這段時間也獲得一段很不錯的出賽機會。李灝宇在開季前受到傷勢所苦，但仍然努力調整狀態，時刻保持競爭力，更是在開季後不久就迎來大聯盟的出賽機會，辛區談到：我告訴他，他一定還會回到大聯盟舞台，雖然不知道那天是什麼時候，但相信他能從這次的經驗去學習，下一次機會來的時候，他會比這次更從容的應對。