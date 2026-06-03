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▲謝震廷（如圖）自選秀節目《超級星光大道》出道，曾於2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，星途頗被看好。（圖／謝震廷臉書）

歌手謝震廷曾獲得金曲獎「最佳新人獎」肯定，2024年與前女友爆發衝突涉及妨害自由等罪，交保後傳出法院開庭搞失蹤拘提無著，日前法院裁定5萬元保釋金沒收，並將發布通緝。謝震廷這幾年屢爆爭議，接連傳出感情糾紛、欠債等，曾坦言患有憂鬱症的他，還自爆一天必須吃約19顆精神藥物，才有辦法正常生活。謝震廷自選秀節目《超級星光大道》出道，曾於2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，星途頗被看好。然而，2024年起開始一連串脫序行徑，不僅與女友爆發口角衝突、意圖持刀傷人被逮捕。事後，謝震廷表示刀子是從口袋滑出，強調只是要求前女友還他租房押金，並未想要傷人；不過檢方仍依違反個人資料保護法、刑法妨害自由等罪起訴他。此外，去年謝震廷又傳出積欠音樂人好友范揚景債務並失聯，導致債主焦急發文尋人。之後謝震廷發文透露自己這段時間因為精神藥物吃完，所以逼迫自己睡眠，同時謝震廷坦言一天必須服用約莫十九顆精神藥物，才有辦法「正常」地生活下去。近日謝震廷再度登上新聞版面，原因是他因妨害自由、違反個人資料保護法等罪遭起訴，案件偵辦期間，謝震廷一度傳拘無著被通緝，案件進入法院審理，竟又傳出開庭搞失聯，也拘提無著，台北地方法院認定應已逃亡，日前裁定5萬元保釋金沒入，將發布通緝。