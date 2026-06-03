歌手謝震廷曾獲得金曲獎「最佳新人獎」肯定，2024年與前女友爆發衝突涉及妨害自由等罪，交保後傳出法院開庭搞失蹤拘提無著，日前法院裁定5萬元保釋金沒收，並將發布通緝。謝震廷這幾年屢爆爭議，接連傳出感情糾紛、欠債等，曾坦言患有憂鬱症的他，還自爆一天必須吃約19顆精神藥物，才有辦法正常生活。

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謝震廷與前女友爆口角　涉妨害自由罪遭起訴

謝震廷自選秀節目《超級星光大道》出道，曾於2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，星途頗被看好。然而，2024年起開始一連串脫序行徑，不僅與女友爆發口角衝突、意圖持刀傷人被逮捕。事後，謝震廷表示刀子是從口袋滑出，強調只是要求前女友還他租房押金，並未想要傷人；不過檢方仍依違反個人資料保護法、刑法妨害自由等罪起訴他。

▲謝震廷（如圖）自選秀節目《超級星光大道》出道，曾於2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，星途頗被看好。（圖／謝震廷臉書）
▲謝震廷（如圖）自選秀節目《超級星光大道》出道，曾於2016年、2019年獲得多項金曲獎肯定，星途頗被看好。（圖／謝震廷臉書）
謝震廷爆欠債失聯　親揭原因：日吞19顆精神藥物

此外，去年謝震廷又傳出積欠音樂人好友范揚景債務並失聯，導致債主焦急發文尋人。之後謝震廷發文透露自己這段時間因為精神藥物吃完，所以逼迫自己睡眠，同時謝震廷坦言一天必須服用約莫十九顆精神藥物，才有辦法「正常」地生活下去。

近日謝震廷再度登上新聞版面，原因是他因妨害自由、違反個人資料保護法等罪遭起訴，案件偵辦期間，謝震廷一度傳拘無著被通緝，案件進入法院審理，竟又傳出開庭搞失聯，也拘提無著，台北地方法院認定應已逃亡，日前裁定5萬元保釋金沒入，將發布通緝。謝震廷恐將被通緝，《NOWNEWS今日新聞》記者今（3）日稍早傳訊關心，本人至截稿前未有回應。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...