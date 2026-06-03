我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰年底九合一選戰，朝野持續積極布局，綠營近期猛打台北市長蔣萬安在不同時間接受媒體聯訪「背同一份稿」，質疑蔣萬安答詢都依賴北市研考會主委殷瑋「打稿」，一字一句照唸。對此，殷瑋反擊舉出前高雄市長陳菊、台南市長黃偉哲、前總統蔡英文、總統賴清德也都看讀稿機念稿。民進黨立委吳沛憶踢爆，她擔任議員期間，當蔣萬安站在議會備詢台上備詢時，前方會有一台iPAD，殷瑋就會坐在其右後方打字，將講稿呈現在平板上。殷瑋昨（2）日在臉書發布一則短片，狠酸民進黨：「嘿，黨，我幫您找到了台『讀』黨綱」，並列舉出多位民進黨人士在備詢或致詞時，都有「讀稿」的紀錄，點出吳沛憶的相關指控根本是「迴力鏢」，最後打中的都是自己人。殷瑋指出，不少民進黨人物都有看稿的紀錄，例如立委沈伯洋被提名參選台北市長的記者會中，就被拍到多次低頭查看講稿；前總統蔡英文選舉期間與對手辯論、也提問時同樣看稿；賴清德總統在國慶演說等重大公開場合，也被外界拍到明顯參考講稿內容。殷瑋還提到，前高雄市長陳菊、台南市長黃偉哲過去在備詢時，也曾直接使用平板查閱資料；另包括民進黨秘書長徐國勇、現任內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰等歷任民進黨官員，在立法院或公開場合也使用平板看講稿。而最荒謬的是，民進黨立委林楚茵過去甚至曾被拍到在立法院使用iPad觀看愛奇藝戲劇。殷瑋並以諧音梗狠酸，「終於幫民進黨找回他們的台『讀』黨綱」，意指「民進黨全黨都在讀稿」，引發不少網友熱議。有網友留言表示，「喜歡這種很有禮貌的嘴一波」、「民進黨罵的事幾乎都能在他們黨內找到欸」。