炎熱的高溫又來了，今（3）日中央氣象署針對12縣市發布「高溫特報」，台南有38度極端高溫出現的機率，嘉義、高雄連續出現36度高溫，台北、新北、桃園、彰化、南投、雲林、屏東、花蓮、台東為黃色燈號；明（4）日水氣增多，南台灣率先有雨，周五（6月5日）低壓帶影響，全台有雨。

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⚠️高溫資訊
📌影響時間：3日白天
📍高溫橙色38燈號：臺南市
📍高溫橙色36燈號：嘉義縣、高雄市
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣

▲今（3）日中央氣象署針對12縣市發布「高溫特報」。（圖／中央氣象署）
▲今（3）日中央氣象署針對12縣市發布「高溫特報」。（圖／中央氣象署）
天氣風險公司分析師林孝儒指出，明天西南風水氣增多，各地雖仍時有陽光露臉，但整體雲量將增多，午後配合熱力作用影響，容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，尤其山區一帶更需留意午後天氣變化，轉為迎風面的南高屏，整天也陸續有短暫陣雨機會，近期高溫現象略為趨緩。

周五、周六低氣壓發展並通過，各地容易有短暫陣雨或雷雨，尤其午後時段更需留意局部較大雨勢及強陣風發生的可能。周日雖然隨著低氣壓逐漸遠離台灣附近，整體降雨趨勢可望減緩，不過天氣型態仍與前幾天類似，各地普遍為多雲到局部陰天，午後受熱力作用影響，仍有短暫陣雨或雷雨機會。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...