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自《財劃法》修正通過後，地方政府獲得更多統籌分配款，內政部評估擬將租金補貼經費回歸過去中央、地方共同分擔，但引發地方首長反彈，台北市長蔣萬安更批「中央請客、地方埋單」。內政部長劉世芳今（6）日表示，站在居住正義或是房屋、土地利用上，中央跟地方一起分攤並不為過，地方有不同聲音，他們會再一起檢討改進。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會備詢，針對租金補貼回歸中央地方共同分攤，引發縣市政府反彈，他說，跟居住正義相關的2025年囤房稅、房屋稅、契稅等地方總共所得稅賦是 2667 億，前一陣子希望地方分攤租金補貼總共是 80 億。再加上財劃法對於地方統籌分配稅，地方分配到的是 4000 億。所以站在居住正義、土地、房屋利用上面，中央跟地方政府一起來分攤，並不為過。劉世芳說，地方政府有不同意聲音，會再一起檢討來改進。但是有關租屋政策，包租代管，還有直接興建這三項，是目前解決弱勢族群、婚育家庭所需要住宅房最重要的政策，希望中央跟地方政府大家一起努力。