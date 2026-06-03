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▲嘉義市長黃敏惠率市府團隊赴韓國釜山辦觀光推介會，嘉義式感性深入台韓旅遊合作。（圖／市府提供）

▲嘉義市赴韓辦觀光推介會，以「嘉義式感性」深化台韓旅遊合作。（圖／市府提供） 嘉義市赴韓辦觀光推介會 以「嘉義式感性」深化台韓旅遊合作

嘉義市政府持續拓展國際觀光市場，市長黃敏惠率市府團隊日前赴韓國釜山，繼拜會釜山觀光協會（BTA）交流觀光推廣經驗後，2日舉辦「嘉義市觀光旅遊推介會」，向韓國旅遊業者介紹嘉義市的文化特色、觀光資源及城市品牌，期盼深化台韓旅遊合作。黃敏惠表示，韓國是嘉義市重要的國際客源市場。市府自2024年赴首爾舉辦觀光推介活動後，韓國旅客赴嘉義市住宿人次明顯成長。今年首季外國旅客住宿統計中，韓國旅客人數亦居前列，顯示韓國市場對嘉義市觀光的關注度持續提升。黃敏惠指出，嘉義市與釜山雖然城市型態不同，但同樣擁有鮮明的地方文化、美食特色及熱情的人文氛圍。近年韓國吹起「台灣感性」旅遊風潮，而嘉義市擁有豐富木都文化、阿里山林業歷史及保存完整的木造建築群，成為體驗台灣地方生活的重要城市之一。她表示，嘉義市是阿里山的門戶，也是阿里山林業鐵路起點，市區保有超過6,000棟木造建築。近年透過老屋活化及文化保存政策，吸引青年創業進駐，形成結合咖啡、甜點、文創及特色旅宿的生活風格，逐步塑造兼具歷史底蘊與現代創意的城市面貌。嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市近年積極透過影視作品提升城市能見度，包括韓國實境節目《生存王2》曾至嘉義取景拍攝；以嘉義市為拍攝場景的影集《化外之醫》也在國際OTT獎項中獲得肯定，進一步帶動海外觀眾對嘉義的關注。外交部駐韓國臺北代表部釜山辦事處處長郭承凱表示，嘉義市兼具歷史文化、美食及地方特色，近年在城市治理及觀光發展方面均有亮眼表現。隨著台中與釜山間航班增加，交通便利性提升，未來可望帶動更多韓國旅客前往嘉義旅遊。釜山觀光協會（BTA）及韓國旅行業協會（KATA）代表也表示，韓國旅遊市場近年重視深度旅遊與文化體驗，此次推介活動讓韓國業界對嘉義市留下深刻印象，期待未來雙方在觀光推廣及旅遊產品開發方面有更多合作機會。嘉義市政府指出，本次推介會除介紹城市觀光亮點外，也邀集旅宿、伴手禮及宗教文化相關業者共同參與，向韓國旅遊業界展示嘉義市多元觀光資源。活動吸引韓國旅行社、航空公司及觀光組織代表出席，為未來台韓觀光交流奠定合作基礎。