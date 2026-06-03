我是廣告 請繼續往下閱讀

直播天后丟丟妹因連日遭受不實報導的惡意攻擊，為了自證清白，她不惜砸下400萬出動台灣與西藏拉薩兩地律師攜手調查。竟然意外揭發了一場「冒名記者」的假新聞鏈，團隊發表聲明稿指出，這起一條龍式的惡意抹黑操作，企圖摧毀丟丟妹商譽，逼得她停播三天自證清白、損失千萬。面對外界誤解，她滿腹委屈地哽咽痛訴：「我饒了別人，但誰饒了我！」由於近期丟丟妹被報導販售西藏大昭寺未獲授權商品，丟丟妹控訴，她是被一條龍的抹黑，在昨晚情緒潰堤，難過地打電話跟媽媽哭訴。她表示：「我不知道到底得罪了誰。你可以說我東西難吃，也可以說我這個直播主很吵，但絕對不能抹滅我的人格！」丟丟妹表示，原本為了6月4日至7日的生日慶活動，早已投入400萬元刊登在各大車站廣告，遭逢此巨大打擊，她一度消極想把活動全數喊卡，任憑砸下的宣傳費付諸流水。所幸她生性堅強、深信因果，慶幸在生日前夕及時查清了這一連串組織犯罪行為的真相，雖然讓她看清人性的可怕，卻也激起她的鬥志。丟丟妹表示，會把這次的挫折當作逆境菩薩，提醒自己重振精神、正面迎戰這場天外飛來的挑戰。她除了特別感謝一路上始終選擇相信她的粉絲，也把這場風波是給自己32歲生日狠狠的一課。