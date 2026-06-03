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強調不後悔評論學生行為 歡迎對他民事提告

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時遭學生現場喊「新店市長」，因其過去居住地在新北市新店區，而學生該舉動隨即遭到桃園市議員詹江村怒批「青鳥、教育失敗」，不過事後他在學生和家長央求下刪文，卻又再批學生「網路操作」，被網友質疑對學生網路霸凌，武陵的學生代表更發起全校連署，要求詹江村公開道歉。對此，詹江村昨（2）日反擊表示，他只是評論學生嗆貴賓並上傳影片揶揄的行為，未公布學生姓名、學校或長相，也沒有肉搜；後因學生家長來電說明孩子狀況才刪文。他批評民進黨帶風向指控他肉搜、暴露學生身心障礙，並強調不會向武陵高中道歉，也不後悔譴責學生行為。詹江村昨表示，學校邀請貴賓至校，學生嗆貴賓並嘲笑錄影，然後影片放社群網站揶揄，他僅擷取影片畫面，評論此行為學校家庭教育失敗，並沒有說是哪一個學校，也沒有說是哪一個學生，更沒有所謂的肉搜，後來學生自己來訊息道歉，他並沒有要求學生道歉，他也沒有資格要求學生道歉，他僅是對此行為評論。詹江村提到，學生媽媽打電話到服務處，對著辦公室助理瘋狂輸出，說孩子只有18歲、是身心障礙，於是他刪除貼文，並說明為什麼刪文原因，他並不知道貼文學生姓名，也不知道貼文學生長相，更沒有肉搜貼文學生，僅是說明刪文原因，民進黨網路帶風向，造謠說他肉搜學生，說他暴露學生身心障礙，現在學校的學生代表們連署，要求他必須向學校道歉，他不會道歉。詹江村最後強調，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，然而他看的乃全國教育的問題，他並沒有詆毀武陵也無意詆毀，縱然同黨同志切割且無人相挺，他也不會後悔譴責學生的行為，武陵學生若覺得他損害貴校名譽，歡迎向他提起民事訴訟，他不後悔他對學生行為的評論，輿論浪潮不會改變他的想法，縱然千夫所指、縱然眾叛親離，他仍表示，「我是瘋豹，我是獨孤求告，我是村長詹江村」。