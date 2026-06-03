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戰火蔓延：伊朗深夜突襲科威特美軍駐地

美軍回應：格什姆島轟炸屬「自衛」

革命衛隊強硬反擊：警告後續將有更大規模報復

美國與伊朗衝突持續升溫，雙方再度爆發新一輪軍事對峙。伊朗宣稱向科威特境內美軍基地發射至少10枚彈道飛彈，以報復美軍攻擊伊朗格什姆島（Qeshm Island）軍事設施；巴林則一度發布空襲警報，要求民眾緊急避難。美軍則表示，伊朗射向科威特與巴林的飛彈大多未能命中目標或遭攔截，並強調美方稍早對伊朗軍事據點發動的是「自衛性打擊」。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，波斯灣周邊接連傳出軍事衝突，巴林3日凌晨全國警報大作，呼籲民眾保持冷靜並立即前往最近的避難場所。就在巴林發布警報前不久，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱已有三枚飛彈擊中了科威特的「敵軍基地」。科威特軍方隨後證實，境內防空系統正在攔截來襲飛彈與無人機，並表示民眾若聽見爆炸聲，多半是防空系統攔截目標所產生的聲響。伊朗國家電視台隨後更宣稱，伊朗軍隊的目標是美軍在科威特使用的兩處空軍基地。不過美軍中央司令部表示，伊朗向區域鄰國發射多枚彈道飛彈，但均未成功命中目標。其中兩枚射向科威特的飛彈在飛行途中解體或提前墜落，另外三枚射向巴林的飛彈則遭美軍與巴林防空系統成功攔截，美軍人員沒有傷亡。中央司令部並指出，美軍稍早對格什姆島一處伊朗軍方地面控制站發動「自衛性打擊」，是為回應伊朗近期在中東多地策動攻擊行動。伊朗革命衛隊則反駁美方說法，稱美軍對格什姆島的攻擊是「公然且赤裸裸的侵略行為」，伊朗因此向科威特發射至少10枚彈道飛彈作為報復。革命衛隊強調，此次攻擊僅是「初步回應」，並警告後續將發動規模強大得多的報復性打擊。據伊朗半官方的《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）引述當地消息人士與居民的說法報導，當地時間3日凌晨，伊朗格什姆島（Qeshm Island）附近傳出了「類似爆炸的巨響」。格什姆島位於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近，是伊朗在波斯灣的重要戰略據點之一。一個隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的社群帳號引述伊朗國家電視台（IRRIB）的報導指出，初步評估顯示，可能有一枚不明飛行物（砲彈或飛彈）擊中了該島南部海岸的無人居住區。截至目前，美伊雙方對於攻擊發生順序、飛彈命中情況以及實際戰果的說法仍存在明顯分歧，相關資訊也無法獨立查證。然而，隨著美軍持續加強對伊朗海上封鎖、伊朗擴大對波斯灣周邊國家的飛彈威脅，以及荷姆茲海峽緊張局勢升高，外界憂心原本已陷入僵局的美伊談判恐進一步破裂，中東局勢正朝更危險的方向發展。