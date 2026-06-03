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▲阿傑重現《無間道》經典橋段。（圖／翻攝阿傑Threads@jaychang0127）

YouTuber阿傑近日前往香港旅遊，特地造訪油麻地警署舉辦的電影主題展覽，並在Threads分享現場畫面，由於油麻地警署曾是眾多港片取景地點，其中又以《無間道》系列最具代表性，因此影片曝光後立刻吸引大批港片迷朝聖，阿傑甚至親手操作展區互動裝置，重現電影中「刪除陳永仁資料」的經典橋段，勾起許多人的青春回憶。影片中最受關注的橋段，莫過於阿傑操作電腦系統刪除「陳永仁」警員檔案的畫面，這一幕正是向《無間道》結局致敬，讓阿傑忍不住感嘆「心真的揪了一下」，許多網友看到後也紛紛留言表示感觸很深，認為即使多年過去，這段劇情依然是華語電影史上最令人難忘的經典橋段之一。貼文曝光後，大批網友湧入留言區討論《無間道》相關話題，不少人直接引用電影經典台詞，包括「有內鬼，終止交易」、「對不起，我是警察」等名場面，還有人笑說陳永仁的檔案可能已經被遊客刪除上萬次，留言區幾乎變成港片迷聚會現場，讓許多人直呼根本是大型回憶殺。除了互動體驗之外，展覽中還陳列不少電影道具與警署場景復刻區，其中證物袋等展品也讓阿傑直呼相當有特色。部分去過現場的網友則分享心得，透露還有AI換臉等互動內容可體驗。由於展覽採預約制，不少看完影片的粉絲已經開始規劃行程，希望能親自前往感受香港電影黃金年代的魅力。雖然《無間道》上映至今已超過20年，但在華語影壇依舊擁有無可取代的地位。從阿傑分享的影片不難看出，短短幾秒鐘的經典橋段仍能讓無數觀眾產生共鳴。許多網友留言表示，看完影片後又想重溫《無間道》三部曲，也再次證明這部作品至今仍是許多人心中的港片神作。值得一提的是，阿傑造訪的「油麻地警署光影之旅」，是香港近年相當熱門的電影文化景點，展覽設於擁有百年歷史的舊油麻地警署內，透過場景重現、互動裝置與經典電影元素，帶領遊客走進香港警匪片世界。現場不僅能體驗昔日警署空間配置，還能重溫《無間道》、《PTU》、《新紮師兄》等港片經典橋段，讓影迷彷彿置身電影場景之中，感受香港警匪電影黃金年代的魅力。