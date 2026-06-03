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勞菲死後甦醒 踏入眾神終焉之地

▲《戰神：勞菲》故事承接2018年《戰神》開場的火葬情節，離世的勞菲將在冥界中甦醒。（圖／PlayStation提供）

埃及、蒙古神明參戰 《戰神》宇宙全面擴張

▲勞菲在尋找回家之路的過程中，將遭遇來自各地的強大敵手。（圖／PlayStation提供）

黃金之手覺醒 勞菲能直接抽離敵人靈魂

《戰神》系列全新正傳作品《God of War Laufey》（暫譯：戰神勞菲）來了，今（3）日的 PlayStation「State of Play」發表會中公開，玩家將扮演克雷多斯的妻子、阿特柔斯的母親「Faye」，揭開這位傳奇巨人族戰士鮮為人知的過往與命運，官方在直播中向超過70萬名觀眾展示了長達20分鐘的實機遊玩畫面，以全新的主角視角引發全球玩家與社群的熱烈關注。《戰神：勞菲》故事承接2018年《戰神》開場的火葬情節，原本應該已經離世的勞菲，卻在一個名為「永恆之地」或「萬有時空」（Everywhen）的陌生冥界中甦醒，她發現自己生前為保護丈夫與兒子所安排的一切正面臨威脅，因此必須再次踏上旅程，並試圖釐清這座世界究竟是天堂還是囚籠。本作也將藉由勞菲的視角，深入探討《戰神》本篇中令奧丁感到恐懼的終極謎團，也就是神明死後究竟會發生什麼事的答案。本作的全新舞台「永恆之地」超越玩家以往熟知的北歐九界概念，是所有魔法的起源與歸宿。這個凌駕於已知世界之上的超凡領域，聚集來自不同神話體系的神祇與生物，彼此為了爭奪力量而讓此處充滿危險與混亂。勞菲在尋找回家之路的過程中，將遭遇來自各地的強大敵手，例如騎乘巨獸的埃及戰爭女神塞赫麥特，以及長著紅皮獠牙的蒙古戰神貝格遮（羌姆），展開跨越神話體系的史詩對決。戰鬥系統方面，《戰神：勞菲》融合希臘時期的高速動作感，與近代北歐篇的世界建構設計思維，作為擁有「黃金之手」的巨人族戰士，勞菲具備足以匹敵雷神索爾的強大實力，玩家能在地面與空中無縫切換，享受極度靈活且高速的連續攻勢。此外，她還能利用黃金之手將敵人的靈魂從肉體中抽離，轉化為追擊或連段的進階戰鬥組合，並搭配一把主打速度與控制的傳奇魔劍，成為本作戰鬥的核心亮點。雖然確切的發售日期尚未公開，但已確定將作為PS5平台的本家獨佔大作推出。