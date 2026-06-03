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紐約洋基隊王牌重砲手「法官」賈吉（Aaron Judge）今日傳出傷情，因右肩與肋骨附近持續感到不適，已於昨日對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中缺席先發名單。根據球團最新消息，賈吉經影像檢查後，確認右肋骨出現骨挫傷（bone bruise），且傷勢已顯著影響其揮棒動作，之後可能讓他休息一陣子。洋基總教練亞倫·布恩（Aaron Boone）受訪時透露，賈吉的右肩不適狀況已困擾他數周，並在上周末對陣奧克蘭運動家隊的三連戰中惡化。布恩教練表示：「這確實影響了他的揮棒軌跡與力量。」數據顯示，賈吉的傷勢與其近期的低迷表現高度重疊。自5月11日以來，他在68個打數中僅擊出14支安打，打擊率僅2成06，且伴隨19次三振，表現與過去MVP級的身手有顯著落差。布恩教練也坦言，他在上週末觀察到賈吉的揮棒動作出現異狀，因此決定讓他接受詳細檢查。目前賈吉正等待進一步的精密檢查，以判定傷勢的確切範圍。NYU Langone的運動骨科醫生史賓賽·史坦（Dr. Spencer Stein）指出，這類骨挫傷通常需要長時間休養：「這可能單純是因為過度使用，休息一至兩周即可恢復；但若傷勢演變成應力性骨折，休養時間恐怕長達8至10周。」對於洋基而言，賈吉的缺陣無疑是一大警訊。儘管洋基打線深度在本季表現穩定，目前總得分位居大聯盟前四，但失去隊伍核心依然是團隊最不願看到的局面。為了填補右外野空缺，洋基在昨日比賽改由卡巴列羅（José Caballero）先發。此外，球團也持續追蹤另一名外野手傑森·多明格茲（Jasson Domínguez）的復原進度，他自上個月左肩受傷後，預計於周三進行實戰打擊練習，並可能在週五展開小聯盟復健賽。總教練布恩對賈吉的傷勢持謹慎樂觀態度，並表示：「希望我們能避開最糟糕的狀況，恢復期若是天數或週數等級，都還在可控範圍內。」目前球團將以謹慎態度處理賈吉的傷勢，確保他能完全康復後再重返賽場，以備戰漫長的賽季挑戰。