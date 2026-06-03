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▲《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》全面改為半開放式的互連環境，讓玩家在祕魯失落之谷中探險。（圖／Steam）

半開放世界重構經典關卡 失落之谷全面翻新

預購正式開跑 豪華版可提前48小時開玩

經典動作冒險遊戲強勢回歸！《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》今（3）日公開最新情報，本作預計於2027年2月發售，將登陸 PS5、Steam 及 Switch 2等主流平台，蘿拉卡芙特將以全新面貌帶領玩家踏上驚險之旅。《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》是1996年奠定系列經典地位的初代完全重製版，開發團隊採用強大的 Unreal Engine 5 引擎從零開始重新建構，遊戲保留原作精神，加入現代化遊戲機制與沉浸式音效，玩家將跟隨蘿拉橫越原始祕魯叢林、雄偉古希臘遺跡、炎熱埃及沙漠與地中海島嶼，尋找神器錫安的碎片。《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》將原本以獨立封閉房間串聯的關卡結構，全面改為半開放式的互連環境，在祕魯失落之谷中，所有謎題都經過重新設計，鼓勵玩家從不同角度探索並挖掘隱藏秘密與收藏品。開發團隊強調，《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》每個空間都以真實存在的地點為設計前提，讓30年前的場景獲得新生，包括經典的「齒輪謎題」，也將以全新面貌完美回歸。隨著發售日期的確認，《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》即日起正式展開預購活動，購買標準版的玩家，可以獲得專屬的 Survivor Outfit 服裝作為預購特典，這套服裝致敬了蘿拉的經典造型，對於想要單純體驗全新重製畫質與故事內容的玩家來說，標準版已經能提供極具震撼力的完整體驗。預購豪華版的玩家不僅能獲得標準版全部內容，還能提早48小時搶先體驗遊戲的資格，此外，豪華版還額外收錄巴黎逃亡者服裝，以及上市後預定發布的劇情DLC擴充包。