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中信兄弟於2日對戰統一獅的比賽中，儘管團隊最終以3：7落敗，但陣中年輕小將林瑞鈞在9局下擊出生涯首轟，成為比賽中少數的亮點。賽後林瑞鈞難掩興奮之情，並公開感謝張志豪學長的悉心教導，直言這支首轟的背後，有著許多學長的技術傳承。談及生涯首轟的打擊當下，林瑞鈞在球隊官方頻道影片中笑稱，球剛擊出時他並不敢確認，深怕只是深遠飛球，直到確認球真的飛出全壘打牆，他才敢放慢腳步，「那當下心裡真的非常亢奮！」根據數據顯示，林瑞鈞這支全壘打的擊球初速高達159km/h，擊球仰角為30.59度，是一發紮實的紮實陽春砲。這支生涯里程碑背後，林瑞鈞特別感謝張志豪學長的指導。他透露，自己剛到二軍時打擊狀態並不理想，是張志豪耐心教導他如何精準地將全身力量灌注在球上，「最感謝的就是他，因為他真的教了我蠻多東西的。」透過學長的提點，讓他在擊球爆發力上有了顯著的突破。林瑞鈞表示，自己深知想要在一軍佔有一席之地，必須提升長打能力，並結合穩定的上壘率，才能在競爭激烈的一軍陣容中獲得更多機會。除了技術層面的提升，林瑞鈞也不忘向幕後的支持者致謝，包括無條件支持他的家人與女友。此外，他也特別提到剛升任領隊的「恰總」彭政閔，感謝彭政閔在二軍時期給予他多次實戰磨練的機會，「之前在二軍給了自己很多機會，真的很感謝。」雖然這場比賽中信兄弟最終遺憾吞敗，且上半季遭到淘汰，但林瑞鈞的成長與首轟的喜悅，為目前處於重建調整期的黃衫軍注入了一絲正面能量。對於這位年輕球員而言，生涯首轟只是一個開始，期待他能將這份手感延續，為下半季爭取更多出賽與貢獻。