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中華職棒樂天桃猿年度盛事「動紫趴」即將在本月20日登場，官方日前正式宣布系列活動的演出陣容，其中資深歌手陳雷將登上賽前暖場，有網友翻出他和韓國歌手G-Dragon（GD）的撞衫圖，開玩笑笑喊：「請不起GD沒關係，陳雷來了」，還有人直呼陳雷根本是「台灣GD」，引發球迷熱烈討論。官方名單正式曝光後，眼尖的網友看到陳雷即將登台的消息，靈機一動翻出GD和陳雷的照片拼在一起。畫面中GD身穿水藍色閃亮西裝、頭戴草編紳士帽的舞台造型，竟然與陳雷過往的經典招牌服裝相似度高達九成，有趣的對比瞬間讓全網笑翻，甚至有人笑稱：「不是韓國天王請不起，而是本土天王更有性價比，直接封陳雷為「台灣 GD」。網友製作的撞衫對比圖隨即在Threads上被瘋狂轉發。文章內還幽默地寫下，既然球團預算有限請不起GD沒關係，因為陳雷來了！大批網友紛紛湧入稱讚球團的選擇，除了稱讚陳雷的歌聲充滿感染力、實力根本是行走的CD之外，更直呼希望當天陳雷能夠穿上那套傳說中的水藍色閃亮西裝登台，在現場萬人齊聚的球場大唱經典名曲《歡喜就好》。而6月20日當天的動紫趴舞台，除了有陳雷和山的孩子開場，賽後還接續安排了金曲歌王呂士軒、實力派女歌手家家以及人氣搖滾樂團八三夭輪番開唱。