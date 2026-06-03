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洛杉磯道奇隊近期迎來陣容復原的好消息。總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）於今（3）日對戰亞利桑那響尾蛇隊的賽前受訪時，針對因右肘關節游離體移除手術而進入傷兵名單（IL）的守護神迪亞茲（Edwin Díaz），公開了最新的復健進度與回歸展望，預計後者將有望在明星賽後回歸。迪亞茲本季以3年總額6900萬美元的巨額合約加盟道奇，被球團賦予守護神的重任。然而，他於4月下旬因右肘不適，隨後在4月22日順利完成清除碎骨的手術。根據羅伯斯總教練的最新說明，狄亞茲目前正在道奇球場積極進行復健菜單，並且已經連續兩天執行了傳接球訓練。總教練強調，迪亞茲目前的恢復狀況相當順利且令人振奮，其手臂活動能力表現極佳。關於外界最關心的歸隊時間表，羅伯斯雖然表示目前尚未有具體的明確日期，但傾向保守應對，將選手的「完全復原」列為首要考量。總教練坦言：「復歸的時間點，推估很有可能落在明星賽後，不過具體情況仍需持續觀察。」對於目前戰績處於領先集團的道奇隊而言，守護神的健康回歸將是下半季衝刺季後賽的最強後盾。迪亞茲本人在手術後也曾表示，復原速度超出預期，對於手臂活動度的改善感到驚訝，球團將持續以謹慎的態度，確保其在恢復到最佳狀態後重返投手丘。