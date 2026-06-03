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中信兄弟上半季陷入苦戰，截至目前44場比賽13勝30敗，勝率僅.302，在昨日輸球後，淘汰指數已正式歸零，昨（2）日兄弟球團高層傳出人事異動，恰恰彭政閔將升任中信兄弟領隊，二軍總教練將由林明憲接任，另外周思齊將接任農場主管。昨日Threads上有網友放出恰哥2023時對兄弟選手喊話的影片，當時兄弟也面臨低潮，身為總教練的彭政閔就曾在賽後集合喊話，面對輸球，不管選手、教練都有缺失，都需要去研究跟反省，但希望選手們在場上盡力去打，輸球的責任他會扛著。這段影片在網路上也引起了迴響，許多球迷留言「恰恰就是神級的存在，精神喊話超級帥的！」、「只要他在就是令人安心」、「這就是兄弟精神」