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遭外媒突襲政治地雷！黃仁勳機敏自嘲：糟糕...終於要來了嗎

實質擴大「輝達投資台灣」！黃董：將蓋四千人設施、成最大雇主

▲黃仁勳強調正在台灣興建可容納 4000 員工的設施。圖為日前輝達在北士科T17、18基地舉辦員工大會，台北市蔣萬安受邀出席，並致贈市鑰。（圖／葉政勳攝，2026.05.27）

智慧反擊「BBC留在英國就好」 網友高潮：這洗臉太有藝術！

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日在大陸外掀起瘋狂的「仁來瘋」。他於 1 日的 GTC Taipei 2026 媒體問答環節中，直面英國廣播公司（BBC）記者針對美中台局勢及台灣安全問題的「台海魔王題」。面對地緣政治的敏感地雷，黃仁勳非但沒有掉入陷阱，反而展現了天花板級的高EQ，當場施展神級太極洗臉記者，幽默直言「去想個新問題吧」，引發現場群眾笑聲徹響，影片曝光後隨即在網路引爆極高關注。在國際記者會的媒體提問環節中，BBC記者語帶玄機地鋪梗表示「有幾個問題想問，可能會偏離技術層面」。擁有敏銳商業嗅覺的黃仁勳立刻察覺異狀，隨即在台上逗趣地大喊：「」幽默且生動的反應瞬間引發全場大笑，一秒化解了原本緊繃的國際政治氣氛。隨後BBC記者犀利提問，指出輝達近期宣布的許多重磅計畫都極度仰賴在台運作，「所以你是在投資台灣的未來嗎？」接著更直言追問：「面對這題試圖引導地緣政治表態的陷阱題，黃仁勳不慌不忙，正面將焦點拉回全球供應鏈的韌性布局。他指出，黃仁勳隨後霸氣認證：「。這裡是整個生態系的核心，也是它的起點。」 他呼籲應持續與世界上最優秀的夥伴合作，而台灣企業在該領域的專業能力無可取代。對於外媒不斷繞圈定義「投資」，黃仁勳也有獨到的經商見解。他直言，投資一個人或一家公司最好的方式，就是「花錢購買他們的產出」。他隨即透露：「除了是大手筆買家，輝達也正積極在台灣在地扎根。黃仁勳透露，，預計在未來幾年內將在台灣再招募數千名員工，以實質行動擴大輝達投資台灣的藍圖，讓輝達成為台灣最大的雇主之一。至於外界關注的「矽盾」（Silicon Shield）保護作用，黃仁勳並未給出絕對的政治答案，但他強調輝達正在做的就是「同時進行」，。而針對龐大的中國市場挑戰，他也表明，在核准範圍內盡力服務。記者會現場也發生了精彩的機智對答花絮。當黃仁勳以「訂閱 BBC」為例說明投資行為時，記者尷尬回應 BBC 是公共媒體，黃仁勳反應極快，馬上機敏地笑稱：「最後在面對記者鍥而不捨、企圖重複提問相同的政治敏感題時，黃仁勳更是展現高EQ打太極，幽默地對記者表示：「這段現場交鋒影片在台灣網路社群上掀起瘋傳，網友紛紛留言直呼：「」、「」、「今天是電腦展，不要全都問一堆帶挑撥的發問，英國記者活該被洗臉」。就連 Meta AI 在看完這場交鋒後，也給出了精闢的科技解讀：「。」黃仁勳此次完美示範了頂級商人在地緣政治夾縫中的高超生存指南，不僅守護了商業利益，更用實質的擴大就業數據，再次幫台灣的科技地位打了一劑強心針。