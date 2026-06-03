我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃此次東京巨蛋經典賽之旅充滿爭議。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

▲籃籃在經典賽期間，為中華隊祈禱的畫面上了轉播鏡頭，受到各方注意。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

▲胡瓜（右）上個月幫籃籃（左）發聲，直言感情不好早就踢掉。（圖／民視提供）

啦啦隊女神籃籃與藝人張立東多年來屢次傳出緋聞，兩人在綜藝節目中的互動也讓不少粉絲視為人氣螢幕CP。今年3月世界棒球經典賽期間，兩人同時現身東京巨蛋觀賽，當時張立東還在社群分享合照，笑稱是「轉頭就遇到」，讓外界認為只是一次意外巧遇，不過如今卻有知情人士爆料，事情可能沒有表面上那麼單純。根據《鏡週刊》報導，有熟悉內情的人士透露，籃籃與張立東這趟東京行其實早有聯繫，並非外界認知的巧遇，據了解籃籃當時雖跟隨《綜藝大集合》團隊赴日工作，但私下並未全程與大隊行動，而是另外安排個人行程，如今相關說法曝光後，也讓當時被形容成巧遇的合照再度受到外界討論。此外，胡瓜當時曾在東京自掏腰包宴請團隊享用高級河豚料理，並邀請團員一同聚餐，不過籃籃卻希望帶上一名不在群組中的朋友參加，甚至傳出若對方無法同行，她也可能缺席聚會，雖然當時神秘友人身分未曝光，但如今有消息指出那位友人正是張立東，讓2人的關係再度引發外界關注。事實上，籃籃與張立東的緋聞已流傳多年，從節目中的互虧鬥嘴，到張立東多次公開示好，2人之間的互動始終是粉絲討論焦點，雖然過去雙方始終沒有正式承認戀情，但也從未完全切斷外界聯想空間，因此每次同框都容易引發熱議，甚至被視為演藝圈最受矚目的螢幕CP之一。如今從東京巨蛋同框、河豚宴同行，到知情人士爆料的私下安排，種種線索再度讓2人的關係成為焦點，雖然截至目前為止，籃籃與張立東皆未針對相關傳聞做出回應，但不少網友認為，若所有巧合都指向同一個答案，或許已經不只是單純朋友關係，也讓外界有更多聯想。事實上，在籃籃第一次爆出經典賽日本行爭議時，胡瓜當天接受訪問時就澄清：「籃籃球賽當天是因為在球場巧遇啦啦隊友，才決定與團隊分開。」他解釋籃籃跑去應援區幫忙加油：「我們是在觀眾席。」對於「蹭飯」一事，胡瓜也緩頰表示，自己確實有主動邀請籃籃聚餐，並多次強調2人關係依舊，並無失和，他更笑著透露籃籃事後還特別買了伴手禮送給他，力證師徒情分：「一點都沒有失和。」