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家長對教師期待上升 班級經營壓力加劇

老師職場心理創傷 心理師：以制度改革杜絕濫訴

近日高雄發生教師於校園內不幸身亡事件，引起大眾議論。而諮商心理師公會全國聯合會認為，除了表達哀悼之意，也期待社會能藉此正視教育現場的制度問題，在實務現場的觀察，近年來教師帶著職場的心理創傷經驗來諮商的人數增多；而教師們也要留意，若出現4種反應可能是心理負荷過重的重要訊號。諮商心理師全聯會理事長蔡曉雯提到，面對令人遺憾事件所引發的集體情緒震盪，也反映出許多教育工作者的切身感受。這些聲音顯示當前校園濫訴、師生與親師關係緊繃、行政壓力高漲、教師倦怠與無力感是普遍存在的痛處，並迫切需要回應與改革。諮商全聯會常務理事胡延薇說，現代教師面對高度挑戰，除了教學與行政負擔外，也經常面對學生情緒與行為問題、親師衝突、校園危機事件處理，以及各類調查與申訴程序等挑戰。當壓力長期累積而缺乏支持時，容易對個人心理健康造成影響。諮商全聯會理事陳劭旻指出，觀察校園的親師關係、師生關係，會隨著家長對教師角色的期待升高，同時校園中學生情緒與行為問題難度上升，班級經營與輔導的壓力加劇。陳劭旻表示，加上家長或學生動輒申訴或在群組網路中批評，校事會的調查，或目睹同事被申訴與調查等經驗，部分教師發展出「防禦性教學（Defensive Teaching）」，採取保守因應、避免爭議原則，例如對學生的要求降低，避免糾正學生的不當行為。諮商心理師張祐瑄提醒，長期高壓下，若出現「持續失眠」、「情緒低落」、「對工作失去意義感」或「明顯社交退縮」等情況，都可能是心理負荷過重的重要訊號。心理師鼓勵，不要孤單面對，可多使用教育部與各縣市政府推動的「教師諮商輔導支持方案」或縣市政府提供教師的員工諮商方案，必要時就醫診療，因應身心壓力與心理困擾。同時，蔡曉雯也補充，在實務現場的觀察，「近年來教師帶著職場的心理創傷經驗來諮商的人數增多」，包括被申訴、語言攻擊的經驗、面對情緒行為失控學生莫可奈何，伴隨著無法保護其他學生的恐懼感，以及孤軍奮戰的處境。因此，建議面對高難度的學生，校園應啟動以校長為首的輔導團隊共同因應，建立危機處理SOP、釐清家長親職責任，避免教師獨自承擔所有責任。面對申訴，應提供教師實質法律援助。蔡曉雯指出，應以制度改革杜絕濫訴，非重大事件，應以學校團隊和家長的溝通取代申訴，學校與家長的溝通合作才是真教育。並強化教師心理健康支持系統，提供充足的資源，將心理健康照護視為專業工作的一部分。蔡曉雯認為，教師心理健康不只是個人議題，更與學生福祉、校園氛圍及教育品質密切相關。然而，沒有健全友善的制度作為根基，心理健康資源終將成為無源之水、無本之木。兼顧制度改革與心理資源補充，才能形成穩定且健康的體系。