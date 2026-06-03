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總統賴清德就職滿2週年，各媒體公布滿意度調查，對此資深媒體人黃暐瀚今（3）日表示，一個鮮少被討論的話題是「台北市民，為什麼愛賴清德了？」《美麗島電子報》過去2024年上任之際，民調是「31.1%滿意34.1% 不滿意」，結果2年過去，居然變成「50.7%滿意39.4%不滿意」，滿意度多出將近20％。而同期另有媒體公布民調滿意度高達59.6%，甚至比台南、高雄還要高，質疑是股市效應或民眾黨基本盤萎縮？後續繼續觀察。「北市愛清德？」黃暐瀚說，賴清德上任2週年，坊間各大民調出爐，一個鮮少被討論的話題是「台北市民，為什麼愛賴清德了？」根據《美麗島電子報》與《震傳媒》的最新民調，賴總統在台北市滿意度遠遠高於不滿意度。黃暐瀚提到，為此特別找出《美麗島電子報》2年前的民調數字比對，2024年5月上任之初，賴總統在台北市的民調是「31.1%滿意34.1%不滿意」，結果2年過去，居然變成「50.7%滿意39.4%不滿意」，滿意度多出將近20%。同期《震傳媒》民調，賴總統北市滿意度高達59.6%，甚至比台南高雄還要高。黃暐瀚說，值得注意的是，北市賴清德滿意度過半，但南台灣卻呈現下滑，雲嘉南、高屏滿意度都微幅下降，不滿意度大幅上升（近2成），顯示兩年前原本不表態的選民（可能並未投票給賴），轉為表態「不滿意」。這個現象可以解讀為「賴清德並未爭取到南台灣中間選民」，但從支持度看，並未發生「支持者流失兩成」的現象。最後黃暐瀚表示，至於為什麼獨獨台北市「滿意度大幅上升」？是股市效應？還是民眾黨基本盤萎縮？後續繼續觀察。