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LOPIA美麗華店7月9日開幕！規模比南港店更大

▲LOPIA TAIWAN官方證實，大直美麗華店將於7月9日在「Miramar美麗華百樂園」盛大開幕。（圖／三井集團提供）

LOPIA大巨蛋店持續規劃中！明年夏天插旗新北新店

人氣日系超市 LOPIA 美麗華店開幕日期正式拍板！官方宣布將於7月9日進駐美麗華百樂園，不僅賣場規模比南港LaLaport店更大，商品種類也將更加豐富。同時，LOPIA也曝光大巨蛋店最新進度，還有全新展店好消息，LOPIA TAIWAN官方證實，大直美麗華店將於7月9日在「Miramar美麗華百樂園」盛大開幕，這家門市的規模，將比「LOPIA LaLaport南港店」更大更寬敞， 供應的品項也更加豐富。LOPIA美麗華店位置將取代「JASONS超市」的位置，也就是「Miramar美麗華百樂園」地下一樓。另外，民眾相當關注的台北大巨蛋店開幕日期，LOPIA官方同步說明，「LOPIA 台北Garden City店」的開幕日期，仍持續規劃中，正式亮相後會再公開說明。面對民眾敲碗新北新店展店計畫，LOPIA也帶來好消息，