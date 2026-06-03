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運動巨頭Nike於今（3）日釋出了一張震驚全球體壇的宣傳照片，由NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與足球傳奇「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）兩大體壇偶像跨界聯手，共同代言品牌最新推出的「Mind Slide」鞋款。這張兩位傳奇巨星在冷水浴中擊拳的視覺影像一經發布，隨即引發社群平台瘋狂轉發與熱議，粉絲紛紛在底下留言道：「GOAT和GOAT」、「一張照片裡氣場太強了」、「史上最偉大的照片」、「兩位活生生的傳奇」。這項傳奇性的合作在網路上引起了巨大迴響。截至目前，該張照片經 Nike 官方帳號分享後，在 Instagram 上已突破660萬人按讚，更有超過3.4萬則留言、20萬次轉發以及55萬次分享。網友紛紛留言稱讚：「這是史上最偉大的兩位運動員，無人能及」、「我們時代最偉大的兩名運動員」以及「這張照片的氣場強大到不可思議」。詹姆斯身為四屆NBA 總冠軍、四屆總決賽MVP以及NBA歷史得分王；而C羅則職業生涯囊括35座獎盃、5座金球獎（Ballon d'Or）並保持歐冠歷史最多進球與助攻紀錄。兩位各自領域的GOAT（史上最佳）攜手，無疑是近年體育行銷最震撼的場面。此次廣告旨在宣傳Nike 的「Mind Slide」鞋款。根據官方介紹，該鞋款鞋底設計有22個獨立關節節點，不僅能鍛鍊身體，更旨在透過觸發大腦感官區域來活化思維，該產品首波版本已於1月份推出。然而，伴隨著這股熱潮，社群上也出現了不同聲音。部分梅西（Lionel Messi）的球迷將此組合與2013年經典的土耳其航空廣告——由科比·布萊恩（Kobe Bryant）與梅西主演的版本進行比較，暗示經典難以超越；亦有部分網友以麥可·喬丹（Michael Jordan）與梅西的假想組合圖作為回應，顯示兩大巨星合體背後，依然引發了關於「誰才是運動史上最佳」的熱烈辯論。