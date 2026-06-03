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▲劉書宏在節目上大方認愛，但突然裸著上身讓人匪夷所思。（圖／翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

劉書宏和茵聲分手後感情狀態備受關注，近來他登上《小姐不熙娣》坦承自己也有年紀了，不希望再假裝單身，因此大方認愛美國女友Jessy，小S竟然還直接Call out給女方，問她是否真的和劉書宏交往，會不會介意他拍親密戲，Jessy說還在慢慢接受中，小S還追問會不會繼續和劉書宏交往，Jessy笑回「可以再看看」，超級緊張的反應讓全場笑翻。劉書宏去年透過朋友介紹認識Jessy，兩人相談甚歡擦出愛火，一路聊天聊到早上，劉書宏笑說Jessy因為看了《小姐不熙娣》對他留下印象，第一次見面就叫他「媽寶」，令人弔詭的是，劉書宏一邊說自己已經39歲，不想再假裝單身，想給對方安全感，但又說女友最近開始猶豫，讓來賓好奇。留書宏解釋，是因為自己藝人的身分讓女友沒安全感，「她本來就是想比較多的人，一開始還能適應，但她不喜歡別人一直關注她，會有壓力。」加上劉書宏過去的情史豐富又高調，也是顧慮的點之一，也難以接受他拍親密戲。小S實在太好奇女方想法，竟直接在節目中Call out給對方，問她是否和劉書宏在交往，會不會介意男友拍吻戲，Jessy先是緊張對小S告白是她的粉絲，接著才認真回答問題，透露有和劉書宏認真聊過拍親密戲這件事，「我還在慢慢接受。」至於動搖的部分，Jessy可能是太緊張，竟回，「可以再看看啦！」隨後才解釋自己沒有動搖，只是很緊張，把大家逗樂。