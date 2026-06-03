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南海暖濕氣流增強 西南季風北上牽動台灣天氣

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

周五雨勢增強 下周梅雨鋒面接力報到

南海南部西南季風明顯增強，帶動旺盛對流發展，前中央氣象局長鄭明典表示，台灣天氣對風向變化相當敏感，不確定性仍高。氣象署指出，周五（6月5日）起低壓帶接近將帶來局部大雨，下周滯留性梅雨鋒面結合西南季風，全台天氣將明顯轉趨不穩定，西半部及東北部需防大雨甚至局部豪雨。鄭明典指出，南海南部有一股西南季風明顯增強，主要是由孟加拉灣跨越中南半島而來的暖濕空氣，型態很不穩定，雲圖也可看到南海南部旺盛的對流雲。鄭明典強調，「西南季風一定會往北抬，那是季節變化的必然」，不過因為台灣地形陡峭，西南季風通過台灣時，台灣天氣的變化對風向很敏感，「意思就是不確定性高，還是要隨時注意最新的預報。」針對西南季風對台灣帶來的影響，中央氣象署提醒，周五受低壓帶接近影響，西半部及東南部將有局部大雨，高溫也略微下降至30至34度，周六（6月6日）低氣壓逐漸遠離後降雨稍稍趨緩，但山區仍需留意局部較大雨勢，到了周日（6月7日）中南部仍有局部短暫雷陣雨。氣象署提及，下周一（6月8日）開始台灣將迎來「滯留性梅雨鋒面」，配合西南季風影響，全台天氣轉趨極度不穩定，這波梅雨鋒面預計將影響一整周，西半部與東北部的降雨會最為明顯，各地不僅都有降雨機會，更有局部較長雨勢帶來的「大雨或局部豪雨」威脅，民眾外出務必隨身攜帶雨具。