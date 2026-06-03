COMPUTEX 2026不只有黃仁勳、滿滿AI話題，《NOWNEWS》記者實際前往世貿一館，可以感受到展場未來感十足產品，像是有橘子集團旗下的機器人大腦「Vyin RIS」，還有用元太E Ink攜手BMW秀出搭載E Ink Prism電子紙技術的變色車，車身透過電子紙技術一鍵變色，官方指出此為邁向量產階段的車款。展場吸引大批民眾賞車，但就有人忍不住笑問「這樣驗車過得了嗎？」
會變色的BMW真的來了！COMPUTEX現場超吸睛
黃仁勳帶動了COMPUTEX 2026熱度，AI伺服器、機器人搶走熱門話題，但記者實際到世貿一館的電子紙大廠E Ink元太科技，除了展出多項電子紙應用，大尺寸看板、廣告看板、數位相框、閱讀器等產品，最吸睛的是攜手BMW帶來搭載E Ink Prism電子紙技術的BMW iX3 Flow Edition相關展示，讓車迷與科技迷不用飛到海外車展，也能在台北近距離看到「會變色的車」到底有多科幻。
車身不再只是烤漆！隨心情切換外觀
BMW iX3 Flow Edition先前已於2026北京車展亮相，E Ink指出，這是全球首款導入E Ink Prism並邁向量產階段的車款，透過電子紙技術，車身表面可提供8種動畫效果，讓車主未來有機會依照心情、場合或個人風格切換外觀，不必重新烤漆，也能讓車色更具客製化想像。
電子紙低耗電！只有變色瞬間用電
BMW與元太的合作並非第一次。早在2022年CES，雙方便展出BMW iX Flow概念車，當時以E Ink電子紙包覆車體外觀，讓車色能從黑色轉為白色。元太當時說明，E Ink電子紙具備雙穩態特性，也就是只有在更換顯示色彩時才耗電。
BMW曾指出，可變色車身還有節能的意義，白色車身在炎熱環境下可反射較多陽光，黑色車身則能在寒冷天氣吸收較多熱能，進而減少車內升溫或降溫所需能耗；電子紙本身也相當省電，只有短暫變色階段需要電流。
一鍵換車色背後 靠的是這項技術
全球首度曝光的彩色可變色電子紙概念車採用E Ink Prism 彩色可塑形電子紙材料，讓電子紙材料可包覆3D曲面，該概念車將電子紙材料透過拉伸或熱塑製程，應用於車體與輪框等立體曲面表面，並可經由程式系統控制進行多種色彩變換。
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黃仁勳帶動了COMPUTEX 2026熱度，AI伺服器、機器人搶走熱門話題，但記者實際到世貿一館的電子紙大廠E Ink元太科技，除了展出多項電子紙應用，大尺寸看板、廣告看板、數位相框、閱讀器等產品，最吸睛的是攜手BMW帶來搭載E Ink Prism電子紙技術的BMW iX3 Flow Edition相關展示，讓車迷與科技迷不用飛到海外車展，也能在台北近距離看到「會變色的車」到底有多科幻。
車身不再只是烤漆！隨心情切換外觀
BMW iX3 Flow Edition先前已於2026北京車展亮相，E Ink指出，這是全球首款導入E Ink Prism並邁向量產階段的車款，透過電子紙技術，車身表面可提供8種動畫效果，讓車主未來有機會依照心情、場合或個人風格切換外觀，不必重新烤漆，也能讓車色更具客製化想像。
電子紙低耗電！只有變色瞬間用電
BMW與元太的合作並非第一次。早在2022年CES，雙方便展出BMW iX Flow概念車，當時以E Ink電子紙包覆車體外觀，讓車色能從黑色轉為白色。元太當時說明，E Ink電子紙具備雙穩態特性，也就是只有在更換顯示色彩時才耗電。
BMW曾指出，可變色車身還有節能的意義，白色車身在炎熱環境下可反射較多陽光，黑色車身則能在寒冷天氣吸收較多熱能，進而減少車內升溫或降溫所需能耗；電子紙本身也相當省電，只有短暫變色階段需要電流。
一鍵換車色背後 靠的是這項技術
全球首度曝光的彩色可變色電子紙概念車採用E Ink Prism 彩色可塑形電子紙材料，讓電子紙材料可包覆3D曲面，該概念車將電子紙材料透過拉伸或熱塑製程，應用於車體與輪框等立體曲面表面，並可經由程式系統控制進行多種色彩變換。