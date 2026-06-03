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行政院提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，擬匡列442億元預算，然而，民眾黨立委洪毓祥索資時發現，行政院公告竟只有1頁內容，且不願公開完整核定計畫，引經濟部回嗆，計畫書不含封面底及目錄，總共長達141頁，且洪毓祥在短短13個工作天內就索資12次，部分資料本就來不及於委員指定的隔天繳交。對此，洪毓祥今（3）日說明，自己索資聚焦非紅供應鏈，且依公共工程委員會無人機採購指引要求列出零組件，並無不當，呼籲外界勿再造謠。洪毓祥今受訪怒批，整個無人機計畫是由經濟部產發署統籌，總共編列442億元，行政院網站上卻只公告1頁簡報，他索資的時候還說無法提供詳細計畫書，可是行政院早就核定了該計畫，這表示pdf檔案早就寫好了，怎麼會說來不及準備？代表他們不願意給，還拖延時間，把帳賴到他頭上，說他頻繁索資。洪毓祥強調，他都是針對非紅供應鏈的部分索資，因為這對國產很重要，且他是根據公共工程委員會無人機採購指引索資，這個指引是各部會都須遵守的，基本上在這個報表裡頭，就已詳細規定非紅供應鏈要列出零組件，因此他根據這個指引索資，何錯之有？強烈呼籲不要再造謠。