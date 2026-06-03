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芒種時期易生氣、憂鬱 鼠馬羊牛小心感冒

▲芒種其實跟芒果無關，而是指稻穗成熟，農民忙著收成。（示意圖／取自pixabay）

「芒種」7大開運養生與禁忌

▲芒種吃太多冰，對身體不太好。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲適當午睡可緩解身體疲勞。（示意圖／臺灣職能治療學會提供）

節氣「芒種」在2026年6月5日23點49分到來！現在正式進入農曆5月，炎熱的夏天也到了，這時節天氣悶熱，容易讓心情暴躁、憂鬱。命理專家楊登嵙就提供，飲食清淡、少吃冰、睡午覺等7大芒種養生禁忌，另外，鼠、馬、羊、牛可能會有小感冒、小病痛，要特別注意身體健康。楊登嵙表示，一般人看到「芒」種，會以為是指「芒果」，但其實芒種意指大麥、小麥等有芒（穗）作物種子成熟，農民急著搶收，相當忙碌。芒種到來，也代表炎熱夏季來了，這個時節又熱又濕，容易惱怒、憂鬱，建議這段時間飲食清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。2026年「芒種」這半個月，，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，容易引起腸胃急性病症，建議儘量多休息、適量運動，放鬆身心，要有充足的睡眠、不熬夜、不要去醫院探病，降低生病機會。1、：依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有問題，也不可以一次吃太多。2、：這段時間天氣轉熱，很多人喜歡吃冰消暑，不過冰吃太多容易造成女性子宮虛寒，要節制。3、：「芒種」這半個月時間，不可給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，因為頭頂為百會穴所處位置，剃頭可能會受到外邪侵襲。4、：「芒種」這段時間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。5、：因外邪較嚴重，農曆五月濕熱節氣又稱毒月，所以也有「九毒日」的說法，九毒日分別是：農曆五月初五（國曆6月19日）、初六（國曆6月20日）、初七（國曆6月21日）、十五（國曆6月29日）、十六（國曆6月30日）、十七（國曆7月1日）以及二十五（國曆7月9日）、二十六（國曆7月10日）、二十七（國曆7月11日），這9天稱為 「天地交泰九毒日」及農曆五月十四日（國曆6月28日）為「天地交泰日」，加起來一共10天，建議這10天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。6、：天氣炎熱、晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一個上午的勞動和工作，體力和精力消耗較大，可以在中午小睡片刻，有助於解除疲勞。7、：天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說「汗出不見濕，若汗出見濕，乃生痤瘡」。建議要常洗澡，不過出汗時不可沖冷水澡。