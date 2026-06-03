我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近況火燙，在今（3）日客場出戰亞利桑那響尾蛇隊的賽事中，大谷擔任開路先鋒，延續絕佳手感，在首打席擊出二壘安打後，第二打席更揮出關鍵的兩分打點三壘安打，不僅連6場敲安，更將連續上壘紀錄推進至18場。NHK球評員小早川毅彥認為大谷揮棒狀態好轉，直言他狀態已回到巔峰。面對響尾蛇先發投手索洛卡（Mike Soroka），大谷在首打席即展現驚人的打擊穩定度，敲出右外野深遠二壘安打。隨後在第二打席、一二壘有人時，大谷面對一顆變速球，即便揮棒過程中重心略顯被擾亂，他仍憑藉優異的手感與核心控制力，將球掃向右外野邊線。這支高難度的兩分打點三壘安打，讓球場轉播席驚呼連連。NHK球評、前養樂多球員小早川毅彥對此高度讚賞：「大谷現在的打擊姿勢越來越自然，手感正持續攀升。揮棒軌跡非常流暢，完全不會被投手的節奏所干擾，球棒軌跡與球的飛行軌道契合得極為完美，選球水準也回到了巔峰狀態。」大谷這支三壘安打甚至讓響尾蛇隊的主場播報員感到驚嘆。轉播員史蒂夫·伯爾蒂奧姆（Steve Berthiaume）形容這球極具破壞力，而球評鮑伯·布倫利（Bob Brenly）則分析：「那看起來是一次重心被破壞、甚至有些『笨拙』的揮棒，他看似被這球騙到了，但大谷展現了頂尖打者的技術，他在揮棒最後一刻仍能讓手保持在正確位置，將球順勢推往右外野邊線。」統計顯示，大谷翔平在近15場賽事中的打擊率已突破4成大關，展現出令人畏懼的穩定度。作為道奇隊的王牌開路先鋒，大谷不僅在跑壘速度上展現爆發力，更將自身調整至隨時能挑戰全壘打的火燙狀態，賽前累計打擊率為0.289，附帶10支全壘打與31分打點。隨著「六月無雙」模式全面開啟，大谷翔平的每一場出賽，都成為全聯盟關注的焦點。